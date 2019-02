La venda d'habitatges creix al ritme més baix des del 2015 a Catalunya

Catalunya i, sobretot, Barcelona van ser el motor de la recuperació del mercat immobiliari després de la crisi. Però ara, mentre la venda d'habitatges a Espanya continua amb un creixement de dos dígits, a Catalunya ja s'ha moderat i el 2018 el creixement de les operacions de compravenda d'habitatge s'ha quedat en un 4,81%, segons les dades del Col·legi de Registradors.

Els registradors han publicat la seva estadística del quart trimestre, en la qual encara no es recull l'evolució dels preus per comunitats i per províncies, però sí el conjunt espanyol. Segons les dades del registradors, el 2018 els preus de l'habitatge a Espanya van augmentar un 8,22%, l'increment més elevat des del 2013.

Pel que fa als nivells màxims de l'índex de preus dels registradors, registrat el 2007, el preu de l'habitatge acumula encara un descens lleugerament superior al 16%, però ha reduït pràcticament la meitat de l'ajustament màxim assolit el 2014, quan la caiguda era del 35%. Des del mínim del 2014, l'increment acumulat durant els quatre últims anys en el preu de l'habitatge ha estat del 29,8%.

Quant a la venda d'habitatges, l'exercici del 2018 va tancar amb 516.680 compravendes a tot l'Estat, la quantitat més gran dels últims deu anys, amb un increment del 11,3% sobre el 2017. Però en el cas de Catalunya, que liderava el creixement a Espanya els últims anys, s'ha produït una moderació i el nombre de compravendes ha crescut només un 4,81%. En el cas de la província de Barcelona, el creixement encara ha estat més moderat, del 3,94%.



De fet, Catalunya anticipa una moderació del nombre d'operacions que a nivell de tot l'Estat no es nota en el conjunt de l'any, però sí en el darrer trimestre del 2018, quan es va registrar un descens del 9,82% respecte al trimestre precedent.

Però malgrat la moderació més gran a Catalunya del nombre d'operacions, el Principat continua com a segona comunitat amb més vendes d'habitatge registrades, 81.577, només superat per Andalusia, amb 100.907, i per darrere se situa el País Valencià amb 78.604 i Madrid amb 76.636 operacions registrades.

A Catalunya destaca l'impuls més gran dels habitatges nous. Se'n van vendre 16.972 el 2018, una xifra que suposa un 22,14% del total d'operacions. En canvi, a Espanya els habitatges nous que es van vendre van ser el 17,44% del total. A més, el ritme de creixement és més alt a Catalunya, on la venda d'habitatges nous va créixer un 16,85%, mentre que en el conjunt de l'Estat ho va fer només un 11,61%.

12% de compra per estrangers

El 12,6% de les compravendes de l'any 2018 a Espanya van ser fetes per estrangers, amb gairebé 65.500 operacions. Per nacionalitats, els britànics segueixen encapçalant la demanda estrangera, amb un 16,6% de les compres, seguits d'alemanys (7,7%), francesos (7,4%), belgues (5,8%), italians (5,1%) i suecs (5%).

A Catalunya les vendes a estrangers van ser el 12,05% del total, malgrat que amb diferències importants segons les províncies. Així, mentre que a Girona un de cada quatre habitatges els compren estrangers (24,96%), a Lleida només van ser el 9,70% i a Barcelona només van arribar al 9,23%. A Tarragona les vendes a estrangers van arribar al 13,81%.

Més crèdit i hipoteques a tipus fix

L'estadística del Col·legi de Registradors reflecteix que l'endeutament hipotecari mitjà per habitatge del 2018 va ser de 124.333 euros, un 5,3% més. La contractació a tipus d'interès fix va ser del 40,3% dels nous contractes hipotecaris. Els crèdits amb tipus d'interès variable van suposar el 59,7% restant, gairebé íntegrament referenciats a l'Euríbor. En el quart trimestre la quantia dels tipus d'interès de contractació inicial dels nous crèdits hipotecaris va pujar lleugerament, fins a un 2,3%, lleugerament per sobre del trimestre anterior.

En el quart trimestre els terminis de contractació dels nous crèdits hipotecaris van seguir creixent, i van arribar als 24 anys i 1 mes, amb un increment del 3,2% respecte al tercer trimestre. El Col·legi de Registradors assenyala que els indicadors d'accessibilitat es van seguir deteriorant l'any passat. La quota hipotecària mitjana mensual es va situar en 568,4 euros, fet que suposa un increment del 4,5% sobre 2017, i un percentatge del 29,7% de la quota hipotecària sobre el salari, un augment de 1,03 punts percentuals respecte al 2017.

L'any 2018 va tancar amb 25.269 certificacions d'habitatge per inici d'execució hipotecària, un 3,5% menys que el 2017. Durant el quart trimestre les dacions en pagament inscrites sobre habitatges van sumar 1.314 operacions, un 3,1% menys, un 87% corresponent a persones físiques enfront del 13% de persones jurídiques. El 2018 es van registrar en total 6.620 dacions, una xifra similar al 2017.