Menys peix i verdura i més ous i carn

Mentre el segment dels plats preparats es consolida, la venda de productes frescos a Espanya fa un pas enrere. Aquesta categoria ha reduït el volum un 2,1% respecte a l'any anterior, segons dades presentades aquest dimecres per la consultora Nielsen a la jornada Perspectiva en productes frescos 2020: el repte del plàstic i el 'packaging' a debat, organitzada per la patronal del gran consum AECOC. El peix i les verdura són els aliments que han experimentat més aquesta lleugera davallada dels productes frescos. En concret, les vendes s'han retallat un 4,2% i un 3,5%, respectivament.

A la banda oposada, els segments de frescos que han aguantat més bé la caiguda són la carn i els ous, segons l'informe de la consultora. Mentre que els primers s'han mantingut pràcticament plans, amb un increment del 0,1%, els segons han registrat una millora de l'1,6%. La diagnosi de Nielsen és que els consumidors cada vegada ajusten més el pressupost a l'hora d'omplir el cistell. En aquest sentit, alerta que el retrocés en el consum de frescos es podria accentuar en el futur.

Durant la jornada els experts també han certificat l'auge dels productes de conveniència, és a dir, els que ja estan preparats o que directament es demanen a domicili a través d'aplicacions com Glovo, Deliveroo, UberEats i JustEat. Segons dades de la plataforma d'estudis AECOC Shopperview, el 40% dels consumidors ja han comprat alguna vegada menjar precuinat al supermercat, mentre que el 52% n'han demanat per emportar-se. En la categoria dels preparats les amanides envasades són el format més consumit, amb un 62% d'usuaris que hi recorren almenys una vegada per setmana, per davant de la verdura i la fruita pelada i tallada.

Fa temps que les cadenes de supermercats han detectat el filó del menjar per emportar-se i han ampliat progressivament l'oferta en aquesta categoria. El mercat està creixent fins al punt que Mercadona, el gegant del sector a l'Estat, ja assaja la implantació als seus supermercats d'una parada de productes preparats i personalitzats al gust del consumidor, com ara pasta, pizzes i amanides. En la seva xarxa d'establiments catalans, el supermercat de la plaça de Catalunya de Cornellà de Llobregat ha sigut el primer a fer la prova pilot.

El consumidor vol menys plàstics

L'altre focus de la jornada sobre el consum ha sigut la sostenibilitat. Les dades d'AECOC destaquen que el mercat espanyol viu una "demonització desls usuaris per l'ús de plàstics al supermercat". El 70% dels consumidors prefereixen comprar productes amb un envàs no fet amb aquest material i, de fet, el 57% estarien disposats a pagar més per un packaging més respectuós amb el medi. Segons la plataforma, una altra prova d'aquesta tendència és que el 40% dels consumidors ja compren en seccions a granel, com en el cas de la fruita i la verdura.