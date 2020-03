Les vendes a Desigual cauen, però el benefici augmenta

El fundador de Desigual, Thomas Meyer, ja va reconèixer en la inèdita compareixença que va fer davant dels mitjans de comunicació al febrer -en més de 30 anys mai n’havia fet cap- que les vendes de la companyia tampoc remuntarien el 2019. Ahir l’empresa ho va ratificar amb la presentació dels resultats: Desigual encadena ja cinc anys consecutius de caiguda. En concret, ha facturat 589 milions d’euros, un descens del 10% respecte al 2018.

La marca es va limitar a dir, a través d’un comunicat, que aquest descens es deu a “la reestructuració de les operacions a Europa Occidental”. La facturació queda lluny dels 962 milions d’euros que van aconseguir el 2014, quan la companyia estava en el seu punt més àlgid. Des de llavors han anat caient any rere any.

La part positiva del 2019 és que Desigual va més que doblar el benefici net, que es va situar als 7,5 milions. Tot i així, els guanys encara estan lluny dels 71 milions del 2016 o dels 47 milions del 2017.

Segons Desigual, el fet que els beneficis segueixin lluny d’on havien estat és fruit dels “canvis estratègics” adoptats en els últims anys, que inclouen la reestructuració de la xarxa de distribució, que prioritza “els negocis més rendibles”, com els canals digitals o “el mercat fora d’Europa Occidental”. És a dir, Àsia, Amèrica i Europa de l’Est. Actualment la venda online i aquests mercats concentren el 36% de la facturació de la cadena, que s’ha fixat com a objectiu que aquest percentatge s’elevi fins al 60% des d’aquest any i fins al 2023.

Pel que fa estrictament al canal online, representa actualment el 14% de les vendes, tan sols un punt més que l’any passat. El percentatge està lluny de l’altra gran cadena catalana, Mango, que arriba al 24% del total de facturació.Pel que fa a l’ebitda (benefici abans d’impostos, interessos i amortitzacions) es va tancar amb 55,9 milions d’euros, el doble que el 2018.

Noves botigues

La companyia va estrenar precisament l’any passat un nou i radical canvi d’imatge que de moment, tenint en compte els resultats presentats ahir, encara ha tingut un impacte limitat en les xifres. La nova etapa passa per renovar el mig miler de botigues que té actualment i per fer un canvi de logotip, entre altres mesures. “El 2019 hem accelerat la reordenació del negoci”, assegura en el comunicat Alberto Ojinaga, director general de Desigual. Una reordenació que la companyia continuarà aquest 2020. Alhora està treballant per obrir botigues a Singapur, el Japó i els Estats Units. La companyia va anunciar ahir el tancament de totes les seves botigues a l’Estat pel coronavirus.