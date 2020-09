Les vendes de Seat cauen un 24% a l'agost i un 33% des de principi d'any

El confinament i les fortes caigudes de les vendes de cotxes a Espanya, sobretot a l'abril, al maig i a l'agost, han castigat Seat. L'automobilística de Martorell va vendre a l'agost 31.800 turismes, un 24,5% menys que el mateix mes de l'any passat.

Segons les dades publicades aquest divendres pel grup Volkswagen, la firma ha lliurat 273.400 unitats entre el gener i l'agost, un 33,6% menys que l'any passat, un exercici que va ser rècord tant de producció com de vendes.

Dins les marques del grup Volkswagen, Seat és la segona amb una caiguda de vendes més marcada tant a l'agost com des del principi d'any, només per darrere de la marca de camions i autobusos de Scania.

Malgrat que la pandèmia ha afectat tot el sector, no totes les marques del grup han tingut un comportament tan negatiu com Seat. Així, el total del consorci –on hi ha marques com Volkswagen, Audi, Skoda i Seat– va matricular a l'agost fins a 792.200 vehicles, només un 6,6% menys que l'any passat. La caiguda acumulada del grup entre el gener i l'agost va ser del 21,5%, amb el lliurament de 5,57 milions de vehicles a tot el món.