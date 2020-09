Les vendes de Seat remunten al setembre i el nou president espera un bon quart trimestre

Les vendes de Seat, que es van desplomar des de l'inici de la pandèmia, han tornat durant el setembre als nivells del mateix mes de l'any passat, que va ser un any rècord, i la companyia espera que es confirmi la recuperació durant el quart trimestre de l'any. Ho ha explicat aquest dimarts el nou president de la companyia, Wayne Griffiths.

Griffiths ha presidit l'inici de la producció a Martorell del Cupra Formentor, acompanyat del porter del Barça i ambaixador de la marca, Marc-André ter Stegen, i l'expilot de Fórmula 1 Jordi Gené. El nou model ha de contribuir a aquesta remuntada de les vendes i a mantenir la producció a la fàbrica, ja que afegirà un 10% de producció a la línia 2 amb un milió i mig d'hores de treball addicionals.

La producció del Formentor ha començat a un ritme de 160 vehicles al dia. Es fabrica a la mateixa línia que el León –amb el que comparteix plataforma–, la 2 de Martorell, que està treballant amb tres torns diaris i dona feina a 3.000 operaris.

El Cupra Formentor es podrà adquirir a partir de l'octubre amb un preu de partida de 43.000 euros. De moment surt amb una sola motorització, de 300 cavalls de gasolina, però al gener s'espera la versió híbrida endollable i té previstes fins a set motoritzacions diferents.

El Formentor és el primer cotxe dissenyat expressament per a Cupra (fins ara els models d'aquesta marca estaven basats en els models León i Ateca de Seat) i no està previst que hi hagi una versió del nou model sota la marca Seat, com ha precisat Wayne Griffiths, que tampoc ha revelat quin serà el futur de l'altre prototip fet expressament per a Cupra, el Tavascan.

Electrificació

Griffiths ha destacat que el Formentor ha de ser un pas més per a l'electrificació de la gamma, que és el seu objectiu a llarg termini, i Seat té previst destinar-hi 5.000 milions d'euros d'inversió fins al 2025. "Tenim en camí cinc nous models elèctrics i híbrids endollables", ha destacat el nou president de Seat, que ha corroborat que d'aquí un any sortirà a la venda el Cupra el-Born, el primer vehicle 100% elèctric de la marca, que inicialment havia de ser de la marca Seat.

El nou president de Seat, que també és conseller delegat de Cupra, ha destacat el paper d'aquesta marca per tornar a la rendibilitat. Cupra, nascuda fa dos anys, ha venut 55.000 cotxes des de la seva creació i va augmentar les seves vendes un 70% el 2019. Per a l'any que ve, Griffiths ha indicat que l'objectiu és duplicar les vendes de la marca –la meitat s'espera que siguin del model Formentor– i arribar als 1.000 milions de facturació, un 10% de tota la xifra de negoci de Seat.

Griffiths també ha destacat que espera que el Fomentor permeti a Seat entrar en mercats "on fins ara no tena gaire negoci", i ha confirmat que els Cupra Garage (concessionaris insígnia i exclusius de la marca) a Mèxic i Hamburg són la base per créixer amb una xarxa pròpia, especialment a Alemanya (primer mercat de Seat i de Cupra) i també a Espanya.