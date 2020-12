El Black Friday no salva el comerç i les vendes es van desplomar al novembre

La campanya del Black Friday, al final del mes de novembre, no va aconseguir salvar les vendes del comerç minorista, que a Catalunya es van desplomar un 9,7% respecte al mateix mes de l'any anterior, segons les dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística.

A més, les restriccions a Catalunya lligades a la segona onada de la pandèmia no van ajudar el comerç al carrer, segons es desprèn de les mateixes dades, i el Principat se situa entre els llocs on més van caure les vendes. També cal recordar que Catalunya va ser la comunitat que més temps va mantenir tancats els centres comercials, que acostumen a acumular una part important de les vendes durant els dos últims mesos de l'any.

Així, només els comerços d'Andalusia, les Canàries, Ceuta i Melilla van perdre més vendes. Al conjunt de l'Estat el descens va ser del 5,8%. Només la Comunitat de Madrid, on les restriccions per la pandèmia van ser més reduïdes, les vendes al novembre van créixer un 0,6%.

De fet, a Catalunya el mes de novembre les restriccions van fer més pronunciada la caiguda respecte a l'octubre i es van trencar dos mesos seguits de creixement. Així, la variació mensual de l'índex de vendes minoristes va ser del -5,8% al novembre. En canvi, a Madrid les vendes van pujar un 2,3% al novembre respecte al mes anterior.

Per al comerç català el mes de novembre va ser el més negatiu des del confinament i l'estat d'alarma. Així, en taxa anual, les vendes es van desplomar en el confinament amb descensos que van superar el 30% a l'abril, però la caiguda es va anar moderant amb la desescalada fins al fort repunt del novembre. Tot fa preveure un any negre per al comerç, perquè en l'acumulat de l'any la caiguda de les vendes s'acosta al 10%.

Malgrat que l'INE no té les dades segmentades per comunitats, l'alimentació i el parament de la llar són els dos sectors que més bé van funcionar al novembre a tot l'Estat, amb lleugers creixements de vendes en els dos casos del 0,2%, mentre que la resta de sectors es van situar en negatiu.

Per model de comerç, l'INE tampoc segmenta per autonomies, però en el conjunt d'Espanya la pandèmia va castigar sobretot les grans cadenes i les grans superfícies comercials, amb un descens de les vendes al novembre del 2,6% i el 2%, respectivament. En canvi, les petites cadenes van augmentar les vendes un 1,6% i les petites empreses amb una sola localització van millorar un 0,2%.

Un 4% menys d'ocupació

La caiguda de vendes també va repercutir en el mercat laboral. L'ocupació en el sector del comerç minorista a Catalunya al novembre va baixar un 4,1% respecte al mateix mes de l'any anterior. A tot l'Estat el descens va ser inferior del 3,5%.