Les vendes de cotxes a Catalunya cauran un 0,74% al novembre

Les matriculacions d'automòbils al mercat català tancaran el mes de novembre amb un volum de prop de 16.0000 unitats, el que suposarà un descens del 0,74% respecte al mateix mes de fa un any, segons les dades de la consultora MSI.

La contracció prevista per al mes de novembre contrasta amb al creixement experimentat a les vendes durant l'octubre, amb una pujada del 4,6%, i les del setembre, que, tot i acusar certa desacceleració, van créixer un 1,6%.

El descens del novembre s'explica, principalment, per la forta caiguda de més del 57% que es preveu que registri el canal de companyies de lloguer i també per la desacceleració del d'empreses, afectats per la incertesa política arran del Procès sobiranista català, després de la celebració del referèndum.

Segons les dades de MSI a les que ha tingut accés Europa Press, els particulars compraran prop de 9.800 vehicles nous a Catalunya al novembre, el que correspondrà a una pujada del 1,37% interanual.

Per la seva banda, les empreses tancaran novembre amb unes matriculacions d'unes 5.750 unitats al mercat català, el que suposarà un augment del 6%, mentre que les compres de companyies de lloguer cauran un 57,5%, fins a les 430 unitats.