Les vendes d'empreses catalanes van reduir tres punts el pes dins el conjunt de l'Estat a l'octubre

L'impacte dels fets posteriors al referèndum de l'1 d'octubre sobre l'economia catalana s'ha fet notar en el pes que les vendes de les empreses catalanes representen dins el conjunt de l'Estat. Aquesta pèrdua es pot observar a través de les dades del sistema de subministrament immediat d'informació (SII) de l'IVA. La informació recollida a través d'aquest sistema fa notar un descens de 3 punts a partir de la segona quinzena d'octubre en el pes que les vendes de les companyies amb seu fiscal a Catalunya representaven al conjunt de l'Estat. Han passat del 22,4% de mitjana diària a principis de mes a l 19,6% a la segona quinzena, segons fonts de l'Agència Tributària.

Segons les mateixes fonts, això podria tenir a veure no només amb una caiguda de les vendes, sinó principalment amb el canvi del domicili fiscal. Les mateixes fonts confirmen que els canvis de domicili fiscal (que no és el mateix que el domicili social) des de l'1 d'octubre fins a principis de novembre pugen a un total de 1.000, una xifra més baixa que els 2.000 canvis de seu social que s'han registrat fins ara segons els registradors de la propietat.

El mateix registre d'informació referent a l'IVA posa en relleu, segons les mateixes fonts citades anteriorment, que el descens es percep especialment en empreses de sectors com l'energia, l'aigua i la construcció (amb fins a 20 punts de caiguda). En canvi, la caiguda és de 4 punts en sectors com el financer o el de les assegurances.

Amb el canvi de seu fiscal, la contribució a la recaptació de l'IVA de les empreses catalanes sí que perd pes perquè passen a registrar-se a una altra comunitat autònoma; tot i això, la recaptació per IVA que correspon a cada comunitat no es fa en funció d'on tenen la seu les empreses, sinó que es reparteix en funció del consum generat. El percentatge que toca a cada autonomia es calcula d'acord amb les dades de l’Institut Nacional d’Estadística. Això també passa, per exemple, en molts casos amb les empreses que, per l'efecte capitalitat, tenen la seu social i fiscal a Madrid però la planta industrial o la producció en una altra comunitat.

Tot i això, els experts coincideixen a assenyalar que els canvis de seu no surten gratis, sobretot per l'impacte psicològic i de confiança en l'economia i les decisions de compra.