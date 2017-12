Les vendes a les grans superfícies a Catalunya van caure un 11% a l'octubre

Les vendes a les grans superfícies a Catalunya van caure un 11,6% interanual a l'octubre, segons les dades publicades aquest divendres per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La reducció de les vendes ha estat més intensa en els productes no alimentaris (-15,5%) que en els productes d’alimentació (-6,3%).

En els primers deu mesos de l’any, la disminució acumulada de l’índex ha estat del -0,8% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Per grups de productes, les vendes dels productes no alimentaris han patit una reducció acumulada del 0,5%, a causa de "l’evolució desfavorable" del mes d’octubre. D'altra banda, les vendes d’alimentació també es van mantenir en signe negatiu (-1,1%).



A preus constants ─és a dir, eliminant l’efecte dels preus─, l’índex mostra com les vendes van caure un 13% interanual a l’octubre. Això es deu tant pel descens dels productes alimentaris (-8,9%) com per la resta de productes (-16,0%).