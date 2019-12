El veritable 'sorpasso' de Madrid a Catalunya va passar fa dècades

Una pregunta senzilla de respondre. Si vostè pogués triar, quina economia voldria tenir: la de l'Índia, cinquè país del món amb un PIB més alt, o la de Suïssa, que ocupa la posició número 20? Si no ho té clar, ja li dono la resposta: molt millor ser Suïssa, on el PIB per càpita dels seus ciutadans (uns 83.000 dòlars anuals, segona posició del món) supera de molt la dels indis (amb tan sols 2.000 dòlars anuals, 141è lloc del món).

Aquesta comparació una mica extrema serveix per entendre per què el sorpasso del PIB de Madrid respecte al de Catalunya és més important en el terreny simbòlic que en el real. El sorpasso que ens hauria d'haver preocupat és el de la renda per càpita, que es va produir a principis dels anys 90. El 1980 Madrid tenia un PIB per ciutadà que superava en un 13% la mitjana espanyola, però l'any passat ja estava un 35% per sobre de la mitjana. En canvi, Catalunya tenia un PIB per càpita un 20% superior a la mitjana el 1980, un percentatge que avui dia és del... 19%. Així és com es mesura la riquesa real. I, per cert, no tenia res a veure amb el Procés. Aquesta tendència venia de molt més enrere.