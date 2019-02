L'interès de Warren Buffett per la Torre Agbar era inexistent

El possible interès del multimilionari nord-americà Warren Buffett per comprar la Torre Agbar no va existir mai. L'agència Efe va publicar una informació dimarts a la nit en què deia que Buffett faria una oferta per l'emblemàtic edifici de 150 milions d'euros, i deia que la informació l'havia confirmada Berkshire Hathaway, la companyia d'inversió que lidera Buffett.

Però aquest dimecres la mateixa agència Efe ha enviat un teletip que titula que "s'anul·la la notícia sobre l'interès de Warren Buffett per la Torre Agbar", i en el text es diu que la informació "queda anul·lada a tots els efectes" i es matisa que "la notícia està sotmesa a un procés de verificació sobre l'autenticitat de la font informant".

L'empresa propietària de la Torre Agbar, ara Torre Glòries, la socimi Merlin Properties, ha assegurat aquest dimecres que l'immoble no està en venda

En la informació transmesa per Efe en el primer moment es deia que Buffett faria l'oferta en col·laboració amb Alessandro Proto, màxim executiu de Proto Group. Proto, també conegut com el Petit Nicolás italià o l'autèntic Christian Grey, com a presumpte inspirador de la coneguda pel·lícula, ha protagonitzat altres casos similars.

El mateix Proto va publicar un llibre titulat 'Io sono l'impostore. Storia dell'uomo che ci ha fregati tutti' [Jo soc l'impostor. Història de l'home que va entabanar tothom]. A més, altres vegades havia explicat que havia fet negocis conjuntament amb personatges famosos, com Cristiano Ronaldo o Leo Messi, que s'havien vist obligats a desmentir-lo.

La Torre Agbar, quan va deixar de ser la seu d'Agbar, havia de convertir-se en un hotel de luxe de la cadena Hyatt, però la moratòria hotelera del consistori presidit per Ada Colau va truncar els plans, i finalment l'edifici, rebatejat com a Torre Glòries, el va comprar la socimi Merlin Properties per 142 milions d'euros.

Aquesta companyia va remodelar l'interior, amb una reforma integral i una inversió de 15 milions d'euros. L'anterior govern del PP va oferir la Torre Agbar per allotjar l'Agència Europea de Medicaments, que finalment va anar a parar a Amsterdam arran del Brexit.

Llavors Merlin va posar en lloguer els més de 37.000 metres quadrats d'oficines que té l'icònic edifici i actualment està pràcticament tot llogat, només amb dues plantes lliures però amb empreses interessades en arrendar-les, segons fonts del sector immobiliari.

"La torre no es ven, i menys per aquest import", han assegurat aquest dimecres fonts de Merlin Properties. No només això, sinó que aquestes fonts han indicat que la socimi "espera mantenir l'edifici a la seva cartera durant molts anys".

Fonts del sector immobiliari han indicat que la Torre Glòries, en aquest moment, tindria en el mercat un valor superior als 200 milions d'euros, molt per sobre de la possible oferta de la companyia de Warren Buffett.