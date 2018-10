La xarxa de 'business angels' d'Esade frega els 5 M€ invertits en un sol any

Esade BAN, la xarxa de 'business angels' de l'escola de negocis, ha tancat el curs 2017-2018 amb una inversió total de 4,9 milions d'euros repartits entre 25 projectes empresarials, un 5% més respecte a l'anterior. Així ho ha explicat aquest dimarts el seu director, Fernando Zallo, que ha destacat que la xarxa d'Esade ha revisat més de 600 'start-ups' durant aquest any i ja compta amb més de 250 inversors registrats.

"El tiquet mitjà per inversor ha pujat i hem incorporat més 'family offices'", ha afirmat Zallo. Així doncs, de mitjana els 'business angels' de l'escola de negocis van invertir 58.743 euros, un increment del 33% respecte al curs anterior. De la mateixa manera, també ha augmentat la inversió total mitjana que capta cada projecte fins als 203.667 euros.

En els últims set anys la xarxa de 'business angels' d'Esade ja ha invertit més de 28 milions d'euros en 172 empreses. Durant el curs 2017-2018, la plataforma d'inversió també ha participat en rondes de finançament de companyies catalanes, com Agroptima, The Colvin Co i BioProcel.

De cara al proper curs, l'objectiu d'Esade BAN és superar els cinc milions d'inversió en empreses emergents i prioritzar la inversió en 'start-ups' més madures. De fet, la xarxa d'inversors de l'escola de negocis catalana ja compta amb algunes sortides d'èxit a la seva cartera, com ara la plataforma de 'streaming' de vídeo Wuaki.tv (adquirida per la japonesa Rakuten) i l'aplicació de compravenda de segona mà Wallapop.

Una de les 'start-ups' que ha aconseguit finançament aquest any a través de la xarxa d'inversors d'Esade és Agora Images. Aquest empresa va captar un total de dos milions d'euros per a la seva plataforma de compravenda d'imatges en què els fotògrafs professionals poden vendre la seva obra sense passar per intermediaris. "Ja tenim dos milions d'usuaris i set milions de fotografies penjades a la plataforma", ha explicat el seu conseller delegat, Octavi Royo.