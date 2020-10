La xarxa inversora d'Esade creix un 40% malgrat la pandèmia

La fam dels inversors ha canviat substancialment amb la crisi del covid-19, però, malgrat la incertesa, xarxes de business angels com la de l'escola de negocis Esade encara alimenten el finançament de les start-ups catalanes. Esade BAN va invertir en 22 empreses durant el curs acadèmic 2019-2020, fins a injectar prop de 3,2 milions d'euros en nous projectes. No obstant, el seu director, Fernando Zallo, matisa que la majoria d'aquestes operacions es van tancar abans del pic de la pandèmia. "Al març ens va afectar molt i vam paralitzar tota l'activitat", explica.

La comparativa amb el curs anterior, però, és positiva. El total invertit en les empreses que han passat pels seus fòrums d'inversió va créixer un 38%, amb una injecció mitjana de 30.000 euros per inversor i de 150.000 euros per projecte. La xarxa Esade BAN està formada per 230 business angels, family offices i vehicles de corporacions privades que en els últims 14 anys han aportat més de 37 milions d'euros a 236 empreses.

El context de pandèmia va obligar aquesta plataforma a tancar operacions d'ampliació de capital en condicions adverses i a través de mitjans telemàtics. Aquest és el cas d'Unison, una companyia de gestió de drets d'autor per a la indústria musical que aquest estiu va aconseguir una ronda de finançament d'un milió d'euros a través d'un grup de 34 inversors d'Esade BAN. "Nosaltres som un negoci de naturalesa digital i això ens ha fet tenir molta més flexibilitat en un moment com l'actual", apunta Jordi Puy, conseller delegat de l'empresa.

Optimisme per al 2021

De fet, Zallo s'ha mostrat optimista en relació al fet que el ritme inversor en tecnologia no s'alenteixi amb la pandèmia. El director d'Esade BAN ha augurat que el 2021 es completaran menys operacions, però amb uns tiquets més elevats de mitjana, una tendència que ja han observat en l'últim curs. Així doncs, també ha destacat que les iniciatives relacionades amb el sector de la salut guanyaran pes, així com els projectes més madurs que ja comptin amb un inversor de referència. "Les rondes es convertiran en una feina més artesanal del que eren fins ara i hi haurà un treball previ molt més intens", ha insistit Zallo en aquest sentit.