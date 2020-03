La zona euro s'encamina cap al pitjor col·lapse econòmic dels últims trenta anys, segons l'indicador PMI

Els primers indicadors avançats de l'economia apunten cap a un col·lapse de l'activitat econòmica a tot el món superior a la Gran Recessió del 2008. L'índex avançat PMI (Purchasing Managers' Index, o índex de gestors de compres, en anglès), considerat una bona eina per mesurar cap on es mou l'economia europea, s'ha situat al seu nivell més baix des que es va començar a calcular el juliol del 1998.

Concretament, l'índex del març indica que l'activitat econòmica als estats de la zona euro es va reduir un 31,9%. A més, situa en un 46% la reducció de l'activitat comercial –rècord en la història de l'índex– i en un 18,9% la de la producció de la industria manufacturera, la caiguda més forta des del 2009. Tot plegat anticipa una contracció del 2% del PIB de l'eurozona en el primer trimestre en comparació amb els últims tres mesos del 2019, segons l'empresa que elabora l'índex.

L'índex PMI, publicat per la consultora britànica de comunicació econòmica IHS Markit, es calcula a través d'una enquesta a unes 5.000 empreses dels principals països de la zona euro, entre els quals també hi ha Espanya. L'índex general dona dades sobre l'evolució de l'activitat en els sectors industrial i de serveis, així com sobre l'ocupació, les comandes i els preus pagats i cobrats per les empreses.

"L'activitat empresarial a tota la zona euro es va desplomar al març amb una intensitat que ha superat amb escreix la caiguda observada en el pitjor moment de la crisi financera mundial" del 2008, ha assenyalat l'economista en cap d'IHS Markit, Chris Williamson. De fet, la davallada de l'activitat ha tingut conseqüències directes sobre l'ocupació, que en el sector serveis es va retallar al ritme més alt des del 2009 i en la indústria des del 2012, segons IHS Markit. Un fet que la consultora també atribueix a un destacat increment del pessimisme entre els empresaris i directius sobre les perspectives de les seves companyies i els seus sectors en els pròxims dotze mesos.

La caiguda de l'activitat també ha afectat les comandes rebudes per les empreses i en els preus, que han caigut tant en el sector serveis com en el manufacturer. A més, les empreses europees van registrar un increment de demores en l'entrega de comandes superior a qualsevol altre des del començament de segle.

Més enllà de la zona euro, també s'ha conegut el PMI del Regne Unit, i les xifres també avancen una forta recessió. En el cas britànic, l'activitat econòmica es va desplomar un 30% abans que s'implementessin les polítiques de confinament que ara ja s'apliquen al país, per la qual cosa l'aturada econòmica serà encara més gran en les pròximes setmanes. En un comunicat, l'economista en cap d'IHS Markit ha indicat que el cop rebut per l'economia britànica ja és "més gran que el que va rebre en el moment més alt de la crisi financera" del 2008.

Altres països com el Japó, la Xina i Austràlia també han experimentat importants caigudes del PMI.

Pressió per als ministres d'Economia

La publicació d'aquestes dades arriba hores abans d'una nova reunió per videoconferència, aquest dimarts al vespre, de l'Eurogrup, el conjunt de ministres d'Economia dels països que comparteixen l'euro. S'espera que els responsables econòmics dels 19 governs hi tractin tant la creació dels anomenats eurobons com la possible utilització del fons de rescat europeu com a eina per augmentar la despesa pública.

Tot i que les posicions dels diferents països són allunyades, la caiguda de l'activitat descrita pel PMI hauria de posar pressió als ministres per aprovar mesures addicionals d'ajuda a l'economia. Fins ara han sigut els estats individualment els que han tirat endavant estímuls fiscals per mitigar els efectes del coronavirus sobre les seves respectives economies, tot i que la Comissió Europea ja ha suspès l'aplicació dels objectius de dèficit per al 2020, la qual cosa permetrà a priori als executius estatals endeutar-se tant com calgui per augmentar la despesa pública.