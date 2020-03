Joan Carles I i els límits de la democràcia espanyola

Per primera vegada en la història de la democràcia espanyola, un partit del govern es mostra partidari d'investigar la monarquia. En efecte, Unides Podem ha anunciat aquest dijous que "treballarà" perquè es pugui constituir una comissió d'investigació al Congrés de Diputats sobre els negocis del rei emèrit, Joan Carles I, després que un diari suís publiqués dimecres que el pare del monarca actual hauria rebut 100 milions de dòlars de la família reial saudita. La Fiscalia suïssa sospita que aquests diners serien en realitat una comissió il·legal fruit de l'acord perquè empreses espanyoles construïssin el TGV entre Medina i la Meca.

Tant ERC com JxCat (i tot el Grup Plural del qual forma part amb partits com Compromís) van presentar dijous a la mesa del Congrés sengles peticions en aquest sentit. Tot i això, l'última paraula la tindrà el PSOE, ja que sense els seus vots aquesta comissió no es constituirà. Es dona per fet que ni el PP ni Vox ni Cs, el partit que volia regenerar la política, hi votaran a favor. Espanya es troba, doncs, davant d'una cruïlla, la possibilitat de superar un dels últims tabús del règim del 78. Molt probablement, però, el PSOE s'hi oposarà. L'audàcia de Pedro Sánchez té límits. I aquest és un de molt clar.

És una llàstima perquè és evident que l'opinió pública espanyola ha canviat de forma substancial la seva opinió sobre la monarquia, i en especial sobre Joan Carles I, i en els últims anys s'han airejat escàndols i s'han produït processos judicials i condemnes com la que va afectar el gendre del rei emèrit, Iñaki Urdangarin. Tot i això, mai s'ha produït una investigació judicial seriosa sobre els suposats diners a l'estranger de Joan Carles I ni menys encara un examen de tipus més polític a la cambra baixa. De fet, la pregunta sobre la valoració de la monarquia es va treure del CIS. De ben segur que les bases socialistes desitjarien que aquesta comissió tirés endavant. Per tant, el trumfo se l'apuntarà la formació d'Iglesias.

De tota manera, la negativa no farà res més que retardar el que és inevitable, i és que tard o d'hora la monarquia haurà de fer un veritable exercici de transparència i facilitar a l'opinió pública tota la informació sobre els seu patrimoni, sobretot perquè si no es fa aquí s'acabarà fent des de fora, en aquest cas Suïssa. Una comissió d'investigació sobre Joan Carles I seria un autèntic test d'estrès per a la democràcia espanyola, però segur que, a llarg termini, acabaria reforçant la seva credibilitat.

Si el PSOE s'arrenglera amb la dreta per obstruir aquesta comissió, encara que sigui escudant-se en formalismes legals com ara la inviolabilitat del monarca durant el temps que va estar en exercici, estarà avalant la tesi que Espanya és irreformable. Al capdavall, Felip VI hauria de ser el més interessat en saber la veritat i fer-la pública. I com més trigui a fer-ho, més grans seran el seu desgast i descrèdit.