L'hora d'abordar el suïcidi juvenil

El responsable de la unitat de conducta suïcida de l'Hospital de Sant Joan de Déu, Francisco Villar, explica avui a l'ARA com els joves i adolescents estan cada vegada més pressionats per la competitivitat que impera a les xarxes socials, on s'exhibeixen uns models d'èxit que moltes vegades estan allunyats de les seves vides reals, i això els genera una frustració que, mal gestionada, pot acabar de la pitjor manera. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi sobre 800 menors atesos entre el 2014 i el 2017, que aporta moltes claus per entendre què pot portar un jove a prendre la decisió d'acabar amb la seva vida.

És molt important detectar quines són les causes d'aquest fenomen, perquè actualment el suïcidi ja és la primera causa de mort entre els joves de 15 a 34 anys, quan fa només uns anys ho eren els accidents de trànsit. I si bé en molts casos hi ha trastorns i patologies al darrere de les tendències suïcides, sí que és cert que com a societat tenim l'obligació de crear un entorn saludable perquè els adolescents i els joves es puguin desenvolupar amb normalitat. És en aquest sentit que cal posar el focus en les xarxes socials, ja que l'ús d'algunes d'elles, com ara Instagram, per part d'adolescents i fins i tot nens està provocant problemes d'autoacceptació que afecten al seu desenvolupament emocional.

El fenomen del 'bullying', que abans se circumscrivia a l'àmbit escolar, és ara vigent les 24 hores del dia gràcies als 'smartphones' que cada cop més menors porten a la butxaca. I és cert que els models d'èxit que es propaguen a través d'aquests dispositius (quants pares saben què consumeixen realment els seus fills a la xarxa?, quants saben quins són els 'influencers' de moda?, quants són conscients de la importància que donen a la seva imatge?) tenen poc a veure amb els valors de la igualtat, la cultura de l'esforç i la meritocràcia. Instagram és ple de nois i noies pendents només del seu cos i de l'èxit dels seus vídeos o fotos, i alguns d'ells han arribat fins i tot a cridar l'atenció de les marques i a ser remunerats, cosa que crea la falsa sensació que no cal estudiar ni formar-ser per tenir èxit, sinó simplement ser guapo o guapa.

Un altre fenomen que s'ha estès entre els adolescents gràcies a les xarxes socials són els reptes que consisteixen a produir-se autolesions, com ara l'anomenat joc de la Balena Blava, una prova de la influència cada vegada més gran que tenen. Els metges i especialistes alerten que tant professionals de l'educació com pares han d'estar alerta per detectar qualsevol comportament estrany. Tot i això, moltes vegades s'actua massa tard, perquè la clau és la prevenció, és a dir, educar els joves perquè siguin autònoms i puguin prendre les seves pròpies decisions sense deixar-se influir.

Els mitjans de comunicació, així com la ficció, amb sèries com 'Por 13 razones', han ajudat a visibilitzar una problemàtica que tradicionalment ha sigut tabú en les nostres societats. Els suïcidis i els intents de suïcidi ens són cada cop més pròxims, i com a societat tenim l'obligació i el repte d'abordar-los. Amagar-los sota de la catifa no soluciona res.