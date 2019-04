Álvarez de Toledo, candidata del PP o de Vox?

Va ser el moment estrella del debat a sis de TVE. La candidata del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, s'encara a la ministra d'Hisenda, María José Montero, i a la número dos de Podem, Irene Montero, i els diu parlant de la proposta d'endurir el Codi Penal pel que fa al consentiment sexual: "Vostès han convertit la causa de les dones en un enfrontament entre dones i homes, i ho estan fent fins al ridícul. ¿Volen garantir penalment que un silenci és un no? ¿Vostès sempre van dient sí, sí, sí, fins al final, final?" Aquesta afirmació va provocar perplexitat entre la resta de participants en el debat excepte en el cas d'Inés Arrimadas –que va perdre una oportunitat d'or per desmarcar-se del discurs ultra i antifeminista de la candidata popular–, però sobretot va provocar indignació a les xarxes socials. És el mateix que va passar amb les declaracions del candidat per Huelva del PP, Juan José Cortés (pare d'una nena assassinada), en què va acusar Pedro Sánchez de compartir taula amb "assassins, violadors, criminals i pederastes".

No hi ha dubte que l'estratègia del PP des de l'inici de la campanya ha sigut acostar-se al discurs de l'extrema dreta de Vox per aturar el transvasament de vots, i d'aquí la tria d'una candidata, com Álvarez de Toledo, completament alineada amb aquesta línia dura. Però ara resulta que a l'equip de campanya de Casado comença a preocupar aquesta deriva i els estirabots com el de Cortés, ja que creu que poden ajudar a mobilitzar el vot d'esquerres i espantar el tradicional votant popular. De fet, Casado tenia previst moderar el discurs en la segona part de la campanya, un objectiu que, ara per ara, sembla impossible d'assolir.

Semblaria que Ciutadans es podria beneficiar d'aquest flirteig del PP amb l'extrema dreta, que serviria als taronges per atraure vot moderat, però el partit d'Albert Rivera també sembla instal·lat en aquesta cursa per veure qui és més radical. I encara que és veritat que en la qüestió de la violència de gènere no han fet seguidisme de Vox, el fet que tothom sàpiga que per formar govern hauran de pactar amb l'extrema dreta, els resta credibilitat.

El resum de tot plegat és que, fins i tot quan no participa, com en el debat de dimarts, Vox és qui marca el discurs i condiciona l'estratègia de populars i taronges, cosa que li dona un plus de protagonisme. Fins i tot la seva exclusió dels debats electorals els pot acabar beneficiant perquè alimenta el seu discurs victimista i antiestablishment.

Per aquest motiu, quan el 28-A Espanya passi a ser un país amb un nombrós grup parlamentari d'ultradreta, els principals responsables no seran altres que els representants d'una dita dreta moderada que a l'hora de la veritat no ha estat capaç de diferenciar-se ni de plantar cara als posicionament retrògrads, i altament perillosos per a la cohesió social, de Vox. Potser Álvarez de Toledo li servirà a Casado per salvar els mobles. Però el preu que pagarà el conjunt del sistema polític espanyol per aquesta estratègia equivocada serà molt alt.