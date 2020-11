L'erràtica comunicació de la desescalada

Com és comprensible, alguns sectors econòmics en particular i els ciutadans en general estan molt pendents de l'evolució de les restriccions imposades per lluitar contra la pandèmia. Per a molts, és una situació gairebé de vida o mort, perquè els seus negocis en depenen directament. D'altres simplement volen saber si podran visitar els seus familiars per Nadal. El cas és que, davant d'una informació tan sensible, el Govern hauria de cuidar molt la manera com la comunica. I lamentablement no és el que s'ha pogut constatar en les últimes hores.

A primera hora del matí va transcendir un pla de Salut que preveu una desescalada en quatre fases que acabaria més enllà de Nadal, i que començaria dilluns vinent permetent l'obertura de la restauració en horari de matí i migdia amb un aforament màxim del 30% tant en interior (si està ben ventilat) com exterior. Des del Govern van córrer a precisar que es tractava d'un esborrany que pot ser sotmès a canvis d'aquí a dijous, quan es preveu que s'aprovi en el marc del Procicat.

La filtració va causar un malestar molt lògic en el sector més directament afectat, la restauració, però també en els del comerç, la cultura o els gimnasos, perquè el pla no s'havia discutit amb ells, ni tan sols se'ls havia comunicat prèviament. El més contundent a l'hora d'expressar la seva indignació va ser el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, que ho va qualificar en un tuit de "falta de respecte pels tècnics i la feina que fem des de fa mesos; pels ciutadans, que mereixen tenir certeses i no rumors; per les activitats econòmiques afectades per aquesta enorme crisi, i per les institucions que ens representen".

Delgado, que no acostuma a fer crítiques públiques, posava el dit a la nafra. Es pot entendre la dificultat de gestió d'una pandèmia d'aquestes característiques, però això no justifica que es generi confusió i es creïn falses expectatives en la ciutadania i els sectors econòmics que ho estan passant pitjor. Les mesures s'han de comunicar quan ja han estat aprovades, no quan estan en fase de debat, i sempre després de negociar-les amb els sectors i, sobretot, internament dins del Govern. No pot ser que Empresa negociï per la seva banda amb la restauració i l'hostaleria al marge de Salut. L'executiu ha de tenir una sola veu de cara enfora i les decisions s'assumeixen col·lectivament. Així és com funcionaria un govern que donés certeses als ciutadans.

En aquest context, també és inadmissible comunicar la remodelació de la cúpula d'una conselleria passades les 10 de la nit, com va passar dilluns amb Treball, Afers Socials i Famílies, i que 24 hores després el titular del departament no hagi ofert les explicacions que consideri. Cal saber què ha fallat i per què s'ha canviat uns responsables i no uns altres, i qui pot fer-ho millor és el mateix conseller.

Tal com demostra l'experiència de la primera onada, el ritme de la desescalada serà clau per mantenir sota control la pandèmia. Ens hi juguem massa tots plegats perquè errors de comunicació sembrin el desconcert en una ciutadania a qui s'estan demanant uns gran sacrificis.