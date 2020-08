Ara no podem fallar a les residències

Durant els primers mesos del covid-19, les residències de gent gran van patir una duríssima afectació, amb un elevat i tràgic cost de vides. Ni estaven preparades clínicament ni col·lectivament es va reaccionar a temps per evitar el desastre. Va ser la part més dura, tant per a les famílies dels avis i àvies, que es van sentir abandonades i desateses, com per als professionals que hi treballaven, impotents davant la situació. Quan el departament de Salut va agafar les regnes de la situació, el mal ja estava fet.

Per això és tan important que, en el conjunt de residències de gent gran –siguin públiques, concertades o privades–, ara l'actuació estigui guiada per la màxima vigilància i atenció de l'administració, a partir d'una doble filosofia que ha de compaginar la imprescindible seguretat sanitària amb la salut psicològica dels residents, cosa que comporta que els puguin visitar familiars. El nou protocol anunciat pel Govern va en aquesta línia. S'obre la possibilitat de visites a les residències de l'àrea metropolitana i de Lleida, fins ara prohibides, però es mantenen mesures estrictes de protecció i control. Les visites, per exemple, no permeten el contacte físic, han de ser de només una persona, que haurà de dur equip de protecció individual i com a màxim podrà estar-s'hi 45 minuts. Tanta prevenció pot ser incòmoda i fins i tot frustrant, però és del tot necessària.

Perquè tot i que les xifres d'afectació han millorat, el virus encara està present en força geriàtrics. En concret, a Catalunya, hi ha 71 centres que tenen brots actius (amb un sol positiu ja es considera que hi ha un brot) i 17 en què hi ha set o més contagiats. Des de l'1 de juliol hi han mort a causa del virus 89 persones, s'han detectat 719 positius –dels quals 490 ja han remès– i 213 han hagut de ser ingressats en un centre hospitalari, però només un pacient segueix en una unitat de cures intensives (UCI). A diferència, doncs, del que està passant comunitàriament al conjunt de la societat catalana, on la corba ha pujat molt l'últim mes, a les residències no ha augmentat la transmissió. Sens dubte, la situació ha millorat, i encara més si es compara amb el que està passant a les residències de comunitats com les d'Aragó o Madrid.

Però en cap cas no es pot abaixar la guàrdia. D'aquí que des de Salut s'aposti per mantenir una vigilància estricta que inclou mesures com grups estables de 15 a 20 residents, sectorialització d'àrees (per separar els positius dels que no ho són), limitar i controlar molt les sortides i generalitzar les proves PCR tant entre els residents com entre el personal. El seguiment estret de la realitat sanitària de les residències és imprescindible, no només per garantir la salut d'una població especialment vulnerable al virus, sinó també per evitar que esdevinguin de nou focus de propagació del covid-19 i per demostrar-nos com a societat que hem après la lliçó i que no volem tornar a deixar a la intempèrie, enmig d'una greu crisi sanitària que encara s'allargarà, els nostres pares i mares, les nostres àvies i avis.