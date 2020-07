Assegurar l'escola per als menors de 10 anys tot i el covid

Un estudi àmpliament reconegut per la comunitat científica internacional, fet a Corea del Sud, estableix que els nens petits (fins a 10 anys) transmeten el covid-19 un 50% menys que els adults. Una altra recerca comparativa entre Finlàndia i Suècia, encarregada per la Unicef, també ha establert que la incidència del virus entre la població menor de 20 anys ha estat pràcticament la mateixa en els dos països tot i que el primer va tancar les escoles i el segon no. De fet, fins i tot el percentatge d'infectats en aquesta franja de població a Suècia ha estat una mica més baixa que a Finlàndia, tot i que en aquest segon país els centres educatius van estar buits dos mesos: a Suècia hi va haver 49 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a Finlàndia van ser 52. La conclusió lògica que han tret les autoritats fineses –país, d'altra banda, a l'avantguarda educativa, tant en innovació com en resultats– és que amb el nou curs escolar, encara que hi hagi rebrots, no tornaran a tancar els centres. Prioritzaran així l'educació, que és un dels seus pilars com a societat, davant d'un risc de contagi que consideren baix i que, a més, no baixa més si els infants i adolescents es queden a casa.

Aquests dos estudis reforcen la idea, cada cop més sòlidament establerta, que es pot donar prioritat a l'educació presencial dels infants sense posar realment en perill ni la seva salut ni la dels mestres. Naturalment, tal com remarquen les autoritats sanitàries i els mateixos estudis, és important que a l'hora de tirar endavant una decisió així –l'obertura dels centres– s'estableixin protocols clars i viables tant d'higiene com de tractament de possibles contagis. L'obertura de les escoles ha d'anar ben acompanyada de mesures sanitàries que donin màximes garanties tant al professorat com a les famílies, tenint clar, tanmateix, que no existeix el risc zero.

En tot cas, és tranquil·litzador i encoratjador saber que es podrà reprendre la tasca educativa a finals d'estiu i la tardor amb una nova normalitat presencial que permeti una socialització i una educació plena dels nois i noies. Perquè l'educació online, que ha permès parar el cop aquesta primavera en plena pandèmia, també s'ha vist que tenia els seus límits, en especial en les edats més primerenques i en les famílies més desafavorides. De fet, ja hi ha escoles catalanes que han decidit posar la seva vocació de servei en primer pla, aposten per obrir sí o sí, amb un missatge d'optimisme educatiu i d'acompanyament a les famílies.

El debat, esclar, seguirà viu. No el podem donar per tancat, ni de bon tros, i és positiu. En funció de com evolucioni l'epidèmia entre nosaltres, caldrà anar adaptant les decisions. Però sembla que a nivell mundial comença a obrir-se pas amb força l'evidència que la seguretat sanitària no és incompatible amb l'educació presencial dels infants, sobretot dels cicles de primària. És una bona notícia per als nois i noies, per als mestres i per a les famílies. És a dir, per al país. Com més es pugui garantir una educació en totes les seves dimensions, millor. Malgrat que el covid continuï entre nosaltres.