Biden acaba amb la presidència corrosiva de Trump

Els nord-americans han votat massivament i han elegit els demòcrates Joe Biden i Kamala Harris com a president i vicepresidenta dels EUA. S'acaba d'aquesta manera un malson per a la democràcia nord-americana, que amb la personalitat erràtica, caòtica i divisiva del president sortint ha viscut un dels moments més baixos de la seva història. Donald Trump va arribar a la Casa Blanca gràcies a les particularitats del sistema electoral, i quatre anys més tard no ha aconseguit renovar el mandat, cosa que només havia passat dos cops des de la Segona Guerra Mundial. Tot i això, la seva personalitat i els seus mètodes poc ortodoxos auguren la utilització dels tribunals per intentar revertir els resultats i una transició entre administracions que no serà plàcida. Si bé Trump acabarà sortint de la Casa Blanca, probablement el trumpisme es mantindrà en una part de la societat nord-americana representant una dreta enrabiada amb un món i una societat en transformació.

Biden arriba a la presidència després d'unes eleccions amb participació rècord i amb el suport de més de 70 milions de ciutadans, i reiterant la voluntat de ser el president de tots els nord-americans. Un discurs unificador que intenta girar full de l'enfrontament i l'odi atiats pel seu predecessor. El president electe, que prendrà possessió el 20 de gener, té una feina ingent al davant per fer front a una gravíssima crisi sanitària, negada per Trump, i a les seves també gravíssimes conseqüències econòmiques. Però també haurà de recuperar l'esperit d'unitat d'una societat i una nació més dividides que mai, a les quals Trump s'ha dirigit atiant la divisió ideològica i l'enfrontament racial.

El caràcter històric dels resultats electorals es deu també a la persona de Kamala Harris. Per primer cop una dona, californiana filla de mare índia i pare jamaicà, accedeix a la vicepresidència de la gran potència democràtica mundial. Harris serà la vicepresidenta del president de més edat que ha arribat mai a la Casa Blanca, perquè Biden complirà 78 anys a finals de mes.

El resultat electoral és sens dubte una bona notícia per a la democràcia i per als valors de la integritat en la política, no només als EUA sinó també a les societats democràtiques en general. La influència nord-americana sobre les polítiques multilaterals i sobre els valors dominants és massa important per deixar-la en mans d'un oportunista sense escrúpols com Donald Trump. A nivell internacional, esperem que la nova administració demòcrata restableixi la seva participació en organismes multilaterals com l'OMS o en iniciatives clau per al futur com els acords per a la lluita contra el canvi climàtic. El progrés demana cooperació i joc net per fer front als desafiaments globals que vivim, com la pandèmia de coronavirus o el desastre mediambiental, i també és moment de reforçar els valors democràtics davant de les tendències populistes que s'han imposat els últims anys. La derrota de Trump pot marcar una inflexió en la recuperació del respecte als valors democràtics i la utilitat de la política íntegra.