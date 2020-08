Cal aturar l'escalada de contagis ja

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha sigut molt contundent aquest dijous: "Que ningú es confongui. Les coses no van bé". I és que les xifres de contagis, d'hospitalitzats i de morts no deixen de pujar a tot l'Estat i es mantenen en nivells preocupants a Catalunya. Així, el secretari de Salut Pública, l'epidemiòleg Josep Maria Argimon, ha fet una crida a la població a "reduir la interacció social", és a dir, a limitar al màxim el contacte amb gent, com a única via efectiva per reduir la transmissió del virus.

La situació actual, en què no hi ha col·lapse hospitalari ni unes xifres de mortalitat semblants a les de fa uns mesos, pot haver induït una part de la població a relaxar les mesures d'autoprotecció. I també és veritat que després del confinament, i amb l'arribada de l'estiu, les persones han sentit la necessitat d'això que Argimon ha definit, de manera tècnica, com a "interacció social". Han sigut moltes setmanes sense poder veure els pares o avis, sense veure els amics, sense sortir a sopar o fer una copa. I és en aquests esdeveniments socials on ara mateix s'està detectant una majoria dels contagis. Per tant, toca fer el cor fort i tornar a sacrificar la nostra vessant social pel bé comú de la salut pública i, també, pel bé de l'economia i el benestar.

És evident que aquest "sacrifici" repercuteix negativament sobre un sector econòmic concret, que és el de l'oci nocturn, l'hostaleria i, en general, el sector serveis, molt important al nostre país. Però és que el preu que podem pagar si no es controla la pandèmia i es retorna als nivells de transmissió que teníem a principis de juliol pot ser molt més alt, ja que un confinament total deixaria tocada l'economia en el seu conjunt. Per això cal demanar al sector de l'oci nocturn que actuï amb responsabilitat i accepti totes les restriccions que li imposi l'autoritat sanitària en lloc de plantejar una batalla als tribunals que pot acabar tenint repercussions negatives sobre la salut col·lectiva. Ja es veurà de quina manera es podran compensar les pèrdues d'aquest sector, però ara mateix només hi ha d'haver una prioritat: trencar la transmissió del virus i reduir el nombre de contagis.

Si no s'atura l'escalada actual, el col·lapse hospitalari i del sistema de salut, així com el tancament de les escoles i de moltes activitats econòmiques, serà inevitable a la tardor. Per tant, tot el que fem avui ha de servir per afrontar en millors condicions la possible segona onada de la tardor. La situació és especialment perillosa, i d'aquí els missatges de Simón i Argimon, perquè l'estiu convida precisament a totes les activitats que generen més risc: trobades familiars i d'amics i sortides a restaurants i locals. És una llàstima, però de la mateixa manera que s'han cancel·lat les festes majors i els actes multitudinaris, també hem de fer un esforç tots plegats per assumir que aquest ha de ser un estiu de semiconfinament. Per evitar un mal major.