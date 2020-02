Cancel·lació del MWC: una difícil decisió i una mala notícia

Finalment, després d'un degoteig constant d'empreses que anunciaven que no hi participarien a causa de la crisi provocada pel coronavirus, el Mobile World Congress que s'havia de celebrar entre el 24 i el 27 de febrer a Barcelona s'ha cancel·lat. La decisió d'anul·lar el principal congrés mundial de telefonia mòbil és un cop dur per a l'economia de la capital catalana, on s'estimava que tindria un impacte directe de 500 milions d'euros, i deixarà tocat el balanç anual de Fira de Barcelona, que té en el MWC el seu millor client: representa un 40% de la seva facturació, més de 60 milions.

Lamentablement, l'alarma mediàtica, la por al contagi i l'efecte dòmino un cop van començar les baixes s'ha imposat a la racionalitat científica. La cancel·lació és comprensible un cop el certamen corria el risc de quedar devaluat per la manca d'assistència, però això no fa menys cert que no té cap justificació des d'un punt de vista estrictament mèdic. Antoni Trilla –cap de medicina preventiva de l'Hospital Clínic i una autoritat en matèria de virus i contagis– s'ha cansat de repetir aquests dies que, al no haver-se diagnosticat cap cas a Catalunya, no hi havia cap motiu científic per cancel·lar el certamen. Des del punt de vista epidemiològic, segons Trilla, "hi ha un Mobile cada dia a l'aeroport", i no passa res. Per tant, la primera cosa que ha de quedar clara és que la cancel·lació del MWC no té a veure amb cap emergència de salut que afecti Catalunya. No hi ha motius per a l'alarmisme.

Per això les autoritats s'han de centrar a partir de demà en l'objectiu de minimitzar els efectes perniciosos que pot provocar l'anunci de cancel·lació, ja que es pot donar la impressió que a Barcelona hi ha algun problema que aconsella no viatjar-hi. El següent que s'haurà d'abordar són les negociacions entre tots els actors implicats per repartir de forma justa els costos derivats de la cancel·lació. I, en tercer lloc, cal començar ja a treballar perquè la pròxima edició sigui un èxit i la del 2020 passi a ser només un parèntesi en una història d'èxit. Al cap i a la fi, les autoritats catalanes no han tingut una responsabilitat directa en la crisi, provocada per les decisions individuals dels participants. Això sí, potser de cara al futur caldrà tenir desplegada una millor política comunicativa per fer front a aquests episodis.

També cal valorar que, enmig de la paranoia general, un cas de contagi durant el Mobile hauria pogut tenir un impacte reputacional molt pitjor que el de la cancel·lació. Per tant, cal fer de la necessitat virtut i admetre que s'ha evitat un escenari potencialment catastròfic. En tot cas, les lamentacions ara no serveixen de res. El MWC del 2020 ja és història. L'única incògnita és si aquesta serà l'única cancel·lació d'un esdeveniment d'aquestes característiques o serà la primera de moltes. Perquè el que ara ja sabem del cert és que una crisi sanitària mal resolta pot tenir efectes funestos per a l'economia. I en un món globalitzat, encara que el focus sigui a la Xina, aquesta vegada li ha tocat el rebre a Barcelona.