Covid-19, sense alarmismes però amb la màxima precaució

Les pròximes setmanes seran importants en l’evolució del Covid-19 a Catalunya i la resta de l’Estat. De fet, són dies clau a tot el món. Encara que sembla que a la Xina ha començat a remetre el ritme dels contagis, el nombre de persones infectades ha crescut a la resta de països, ja que els contagis comencen a emergir ara, quan s’ha superat el període d’incubació de la malaltia. Pel que se sap fins ara, hi ha un període de tres o quatre setmanes fins que la malaltia s’agreuja en alguns pacients, els més visibles i preocupants. Per tant, ara aniran emergint els casos que es van infectar a través de contactes amb els primers contagiats pel brot italià.

Segons les autoritats sanitàries, tal com va explicar en una entrevista a l’ARA Joan Guix, secretari de Salut Pública de la Generalitat, les dues setmanes que venen són claus i s’esperen més casos, però si l’evolució del virus és similar al de la grip estacional és probable que cap a Setmana Santa comenci a haver-hi un descens.

Aquest és un virus molt contagiós i que en persones grans o amb patologies prèvies pot tenir conseqüències greus o letals. La gran majoria de persones no han de patir, però és molt important que segueixin les recomanacions de salut, especialment la higiene de mans i mantenir les distàncies si és possible, per assegurar-se que no infectaran altres persones més vulnerables. El protocol que es va fer ahir per aplicar-lo a les residències de persones grans, on es restringeix i controla les visites per evitar exposar-les a possibles focus de contagi, va en aquest sentit.

Ja fa setmanes que l'Organització Mundial de la Salut avisa que la contenció del virus no depèn només dels estats, que per descomptat han de posar-hi tot els recursos possibles, sinó que requereix també la col·laboració de tots els ciutadans. Tant prenent les precaucions bàsiques per cuidar-se a un mateix com cuidant i vigilant les persones més vulnerables. Ara és el moment de pensar en els altres i evitar qualsevol comportament de risc que pugui agreujar una situació que ja de per si és preocupant. Per això les quarantenes obligades. El cas del poble riojà d’Haro, amb 31 persones que es van contagiar en un funeral, ha de servir de lliçó. Davant el dubte de si tothom estava complint el confinament, agents policials vigilen els carrers, i s’ha amenaçat amb fortes multes a qui se salti la restricció. Cal ser conscients que encara que la persona confinada estigui bé, l’objectiu d’aquesta mesura és evitar que es pugui contagiar altres persones i, sobretot, que el virus s’estengui sense control.

Ja hem superat els 100.000 infectats al món i els més de 3.500 morts: 10 a Espanya i 233 a Itàlia. Cal evitar l’alarmisme, sí. Però també és important extremar les precaucions.