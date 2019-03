Crit d'alerta del sector de l'automoció

En ple judici del Procés i amb dues jornades electorals clau en perspectiva resulta inevitable que aquest dos temes centrin l'atenció política i mediàtica, però la realitat és que al voltant nostre passen moltes coses, algunes tan importants com que un sector tan fonamental per a l'economia catalana com el de l'automoció ha tingut bones notícies a Seat però ha rebut un cop fort a Nissan, que vol reduir en 600 persones la plantilla de la planta que té a la Zona Franca de Barcelona.

Ahir el Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC) va fer una crida al Govern perquè actuï abans que sigui massa tard, i va denunciar la falta d'un pla estratègic a llarg termini per afrontar el futur d'un sector que està en plena transformació. El president del CIAC, Josep Maria Vall, va dir que “és un moment d’oportunitats i de reptes”, i que Catalunya està “perdent aquest tren” perquè les administracions no han fet plans estratègics. “L’administració catalana, i també l’espanyola, fan tard”, va afirmar. El president del clúster va ser clar: “Si no fan els deures, és possible que el 2030 el 75% d'empreses hagin desaparegut”.

En el nostre cas ens interessa especialment l'actitud de la Generalitat perquè és l'administració més pròxima i la que té la responsabilitat de liderar una resposta i exigir, si cal, solucions a Madrid i a Brussel·les. És evident que la inestabilitat política i la falta de majories clares per governar, a Catalunya i Espanya, no faciliten les coses i condemnen l'administració a una mena de paràlisi o almenys a funcionar a mig gas. El problema és que com a país no ens ho podem permetre.

La persistència del conflicte polític ha de ser compatible amb gestionar els afers públics amb una perspectiva àmplia, a llarg termini, preveient escenaris de futur i prenent les mesures necessàries per assegurar la sostenibilitat econòmica. Perquè si no es fa ara, com diu Vall, es perdran oportunitats i les grans marques optaran per portar les seves plantes a altres territoris. Sense caure en alarmismes ni escenaris apocalíptics, cal ser conscient que Catalunya ha basat la fortalesa de la seva economia en el sector industrial, que comporta una mà d'obra qualificada (i una contractació de qualitat) i una aposta per la innovació, la recerca i la transmissió de coneixement.

Per això Catalunya ha de continuar sent líder en el sector de l'automoció, que està derivant cap a un sector de la mobilitat entesa en sentit ampli, que ha de combinar la lluita contra el canvi climàtic (vehicle elèctric) amb les noves formes de transport (economia col·laborativa, propietat compartida, etc.). No podem permetre que es deixi perdre un 'know how' i un teixit industrial que ha fet de Catalunya una economia dinàmica i exportadora. I aquest debat la de liderar el govern de la Generalitat, de la mateixa manera que ho fa amb el debat dels drets civils i polítics. El president Torra i el vicepresident Aragonès han d'agafar el toro per les banyes, parlar amb tots els sectors implicats, viatjar i influir on es prenen les decisions, i assegurar-se que Catalunya continuarà tenint un sector industrial fort.