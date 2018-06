Denunciar és el primer pas

Els cinc integrants de la Manada han comparegut al jutjat per primer cop des que van ser alliberats, acompanyats per un eixam de periodistes gràfics. Les imatges d'aquests delinqüents sexuals en llibertat sota fiança de 6.000 euros després d'una sentència que ha provocat una onada d'indignació en l'opinió pública són la viva expressió de la distància entre l'administració de justícia i l'estat d'opinió majoritari d'una societat cada cop més combativa en la reivindicació i el respecte dels drets de les dones. Un d'aquests drets és viure en pau la seva llibertat individual i sexual, no tenir por, ser escoltades quan diuen 'no' i no estar sotmeses a la força de qualsevol primari si surten de festa o en l'àmbit privat.

La imatge de la Manada que va actuar durant els Sanfermines arriba després de la revetlla de Sant Joan, una nit de celebració durant la qual es van registrar quatre denúncies de delictes de caràcter sexual a Catalunya. Dilluns mateix els Mossos van practicar la detenció d'un menor d'edat per l'agressió a una noia de 15 anys durant la revetlla a Palamós i han citat a declarar també un altre menor que hauria vist l'agressió sexual i no hauria fet res per aturar-la. Els dos joves implicats tenen entre 14 i 15 anys i passaran a disposició de la Fiscalia de Menors. La falta d'educació sexual entre els joves és alarmant en un marc en què teòricament hi ha un accés millor a la informació i la igualtat de gènere, un temps de consum fàcil de pornografia i d'imatges de violència a les xarxes. Segons estadístiques dels Mossos, una de cada quatre catalanes que pateix una agressió sexual té menys de 18 anys. El 2017 es van denunciar 757 agressions sexuals, 16 casos més que el 2016, i, des del 2013, quan van arribar a les comissaries 609 violacions, s'han incrementat un 24,3%. Del total de casos denunciats l'any passat, un de cada quatre afectaven menors d'edat. Més de la meitat dels assalts es cometen a la primavera i a l'estiu, sobretot entre el juny i l'agost, i el 37% són els caps de setmana.

L'agressió sexual de Palamós és una de les quatre denunciades durant la revetlla i que investiguen els Mossos, que contrasten amb el missatge del conseller d'Interior, que va considerar que la revetlla s'havia saldat amb un balanç positiu. L'onada de protesta del 8-M no ha de ser només una expressió d'indignació multitudinària, sinó un canvi del llindar d'acceptació de les pràctiques de desigualtat i de la banalització dels delictes contra les dones, i aquesta no és només una qüestió judicial. L'educació en el respecte depèn de tota la societat. Depèn de les famílies i dels rols que hi despleguen homes i dones, de les escoles i de l'educació sexual que s'hi ensenya, dels valors que contenen els productes d'oci que els joves consumeixen. Que aquesta sigui una societat més igualitària i respectuosa amb les dones és feina de tots. Que els delinqüents siguin detinguts depèn també de perdre la por a denunciar i confiar en una justícia que no sempre tranquil·litza la víctima.