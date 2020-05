Encara sabem molt poc del covid-19

La publicació al diari ARA del reportatge "Fa més de cinquanta dies que tinc símptomes de covid-19 i no remeten" ha tingut un fort impacte perquè ha retratat una realitat que fins ara estava amagada: la d'aquells que pateixen des de fa gairebé dos mesos uns problemes derivats de la malaltia que no els permeten fer vida normal i, cosa que és pitjor, encara no tenen una expectativa de quan es podran curar completament. Preguntats per aquest diari, el departament de Salut admet que encara no tenen un protocol per a aquests casos, tot i que no descarten haver-lo d'activar si la seva situació s'allarga i, sobretot, si augmenten en nombre.

Arran de la publicació de l'article, els afectats s'han posat en contacte i ja han creat un perfil de Twitter per organitzar-se i pressionar així les autoritats. Aquesta realitat és una mostra del poc que coneixem encara el virus que ha provocat la principal crisi sanitària mundial en un segle, i com els metges s'enfronten cada dia a realitats noves. En tot cas, el fet que en poques hores els impulsors de la campanya hagin rebut una quarantena de correus amb casos semblants demostra que hi deu haver molts més casos, en tot cas suficients per merèixer un abordatge particular. Estem parlant de persones que no estan en un hospital, però que tampoc poden fer vida normal, i que, per tant, reclamen un tracte específic. I més quan en alguns casos s'han detectat seqüeles cròniques en alguns pacients de covid-19.

A poc a poc, però, anem coneixent més coses sobre el virus. L'estudi de seroprevalença que s'ha dut a terme al conjunt de l'Estat ha obtingut resultats que resulten sorprenents. Només un 5,9% de catalans i un 5% d'espanyols de mitjana haurien passat la malaltia i, per tant, tenen anticossos. El mapa ofereix moltes variacions en funció del territori. Des del 14,2% de la població contagiada a Sòria i l'11,3% de Madrid, fins al 7,1% de la província de Barcelona o l'1,8% de la de Tarragona. Les conclusions encara s'han de prendre amb moltes reserves, però sembla evident que la idea d'un contagi massiu que provocaria el que s'anomena immunitat de grup està molt i molt lluny. D'entrada semblaria que el virus és menys contagiós del que es pensava, però això també vol dir que seria més letal, ja que la taxa de letalitat se situaria al voltant del 2,5% dels casos a Catalunya. Es tracta d'una taxa altíssima que justifica totes les mesures que s'han pres fins ara per frenar el seu impacte.

La combinació entre els casos que no remeten o que deixen seqüeles i els sorprenents resultats de l'estudi de seroprevalença ens situen davant una única certesa: cada dia es descobreixen coses noves sobre el covid-19, i això obliga les autoritats a ser extremadament flexibles i adaptables. En ple procés de desconfinament, cal ser molt conscient de la perillositat d'un virus que, almenys fins que tinguem una vacuna, ens ha canviat la vida.