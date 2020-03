Evitar el col·lapse sanitari és responsabilitat de tots

Les previsions més pessimistes dels experts s'han fet realitat i l'escalada de contagis i de casos greus i crítics per coronavirus està a un pas de portar el sistema sanitari al límit. La Generalitat de Catalunya va fer aquest dijous una crida desesperada a la població perquè tothom prengui mesures que evitin un col·lapse que comportaria que no es poguessin atendre tots els casos greus de forma adequada. En aquest sentit, les notícies que arriben de Madrid, on es concentren el 40% dels casos i el 65% dels morts de tot l'Estat, són especialment esfereïdores. Catalunya ha registrat aquest dijous el rècord de morts, amb 27.

La principal mesura, no cal dir-ho, és seguir al peu de la lletra el confinament i les mesures d'autoprotecció. És la que ha de permetre que d'aquí uns dies comenci a baixar la corba de contagis. Per això els pròxims dies seran, previsiblement, els pitjors de la crisi, el moment en què el sistema sanitari es pot veure desbordat. Per això el Govern ha mobilitzat metges jubilats, titulats i estudiants d'últim any per reforçar els equips sanitaris davant l'allau de pacients que s'espera, i també per reemplaçar el personal sanitari que s'ha contagiat. També s'estan habilitats llits en espais en desús, i les infraestructures privades s'han posat a disposició del sistema públic.

Però més enllà d'això, la clau de l'èxit rau en el comportament de cadascun dels ciutadans. En aquests moments és especialment important fer un ús responsable del sistema de salut i no col·lapsar ni les urgències, ni els CAP, ni les ambulàncies, ni el 061, que han d'estar lliures al màxim per afrontar la crisi actual. Per aquest motiu, el departament de Salut ha dissenyat una aplicació perquè qui tingui dubtes de si té la malaltia pugui fer un test per saber si és o no candidat a tenir Covid-19. Aquest ha de ser un filtre previ abans de trucar als telèfons habilitats. És el moment de ser solidari i també responsable. Només se n'ha de fer ús en casos imprescindibles.

L'objectiu comú ha de ser que el sistema sanitari es pugui concentrar en els casos realment greus i es puguin dedicar a salvar vides. La prioritat és que hi hagi prou llits d'UCI amb respiradors artificials per a la gent que els necessiti. Aquests respiradors no són com les mascaretes, que es poden fabricar i distribuir amb relativa facilitat, sinó que són uns aparells complexos dels quals hi ha un nombre limitat. De fet, la Comissió Europea ha començat a fer estoc de respiradors per enviar-los allà on sigui necessari, en un exemple del que hauria de ser la solidaritat intraeuropea.

Sens dubte un dels moments més bonics que estem vivint amb la crisi són els aplaudiments al personal sanitari de cada vespre, un gest que demostra que la ciutadania és ben conscient del seu paper en aquesta emergència. Aquests dies està demostrant una professionalitat, un esperit de sacrifici i una eficiència que no oblidarem mai. Sense mirar hores i sempre amb la millor de les actituds. Quan tot això acabi, perquè algun dia acabarà, caldrà retre un homenatge a tots ells.