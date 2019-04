Ferran López deixa en evidència l'acusació

El testimoni del qui era el número dos de Josep Lluís Trapero al capdavant dels Mossos durant els fets de l'octubre del 2017, Ferran López, contenia en si mateix una paradoxa. I és que López va ser nomenat cap dels Mossos pel govern del PP quan va aplicar el 155 i va destituir Trapero. Per tant, el seu testimoni és el d'algú que comptava amb la confiança del ministre de l'Interior del PP, Juan Ignacio Zoido. I què va passar? Doncs que López va subscriure fil per randa la declaració que en el seu dia va oferir el mateix Trapero en el sentit que els Mossos no van donar cap suport al referèndum, i fins i tot en va donar més detalls, ja que era ell en persona qui, a partir de cert moment, feia d'interlocutor directament amb el coronel Diego Pérez de los Cobos.

El testimoni de López va ser molt aclaridor del que va passar aquells dies. I és que, mentre que els Mossos van preparar un dispositiu d'actuació, que no va ser discutit per ningú, en el qual es confiava en el suport de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, es van trobar sols a les vuit del matí sense previ avís, quan els cossos de seguretat de l'Estat van decidir actuar pel seu compte sense comptar per a res amb la policia catalana. És fàcil concloure que els Mossos van caure en una trampa, i que De los Cobos mai va tenir la intenció de fer un dispositiu conjunt sinó d'aprofitar l'1-O per acusar la policia catalana i, de passada, desprestigiar-la i deslegitimar-la davant d'una part de la població catalana. Recordem que feia només uns mesos dels atemptats del 17-A, el moment en què la societat catalana va estar més orgullosa de la seva policia.

Ferran López també va donar detalls de la reunió que la cúpula dels Mossos va mantenir amb el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras i el conseller Forn per advertir-los que no tiressin endavant el referèndum perquè hi podia haver incidents al carrer per la presència de 15.000 policies. Segons l'excap dels Mossos, Puigdemont va respondre que si es donava aquest escenari, d'enfrontament entre votants i policia, declararia la independència. És probable que la Fiscalia vulgui agafar-se a aquesta declaració per sostenir que el Govern planejava una rebel·lió amb la violència dels votants, però clarament se n'estarà fent una lectura esbiaixada. Entre altres motius perquè Puigdemont no ho va fer tot i la violència policial.

El més important de la declaració és que contradiu en gairebé tots els punts el relat que han fet sobre l'actuació dels Mossos d'aquells dies els responsables policials i del ministeri de l'Interior. Però és que ells mateixos queden en evidència perquè, si els Mossos van ser una part implicada en una suposada rebel·lió, el que no té cap sentit és que el govern espanyol nomenés un membre de la seva cúpula com a nou cap després del 155. Si Ferran López, tal com va declarar ahir, va estar d'acord amb totes les decisions del seu superior, que està processat per rebel·lió, per què no l'acompanya al banc dels acusats? Molt fàcil, perquè fins i tot els muntatges tenen límits.