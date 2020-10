La França republicana contra el jihadisme

França ha patit des de fa ben bé una dècada terribles atemptats jihadistes. Els més sanguinaris van ser els de la sala Bataclan, el novembre del 2015, amb 131 morts; el de Niça, el juliol del 2016, amb 86 víctimes mortals, i el de la revista Charlie Hebdo, el gener del 2015. Aquest últim va tenir un impacte emocional molt profund perquè s'atacava un exponent de la llibertat d'expressió, una revista satírica que s'havia atrevit a publicar caricatures de Mahoma. I va ser precisament per ensenyar aquestes caricatures en una classe sobre llibertat d'expressió que el professor Samuel Paty va ser decapitat divendres passat per un terrorista jihadista. L'assassí va morir després en un enfrontament amb la policia.

El fet que la víctima fos un mestre de l'escola francesa, un dels pilars bàsics de la República i un símbol de la igualtat i la laïcitat de l'estat, ha commocionat l'opinió pública d'una manera especial i ha provocat una reacció molt contundent per part del govern d'Emmanuel Macron. Un total de 15 persones han estat detingudes ja en relació al crim. Entre ells, el pare d'una alumna que va iniciar a les xarxes la campanya contra el professor, i un imam que se sap que va estar en contacte amb el terrorista, un refugiat d'origen txetxè. A més, el ministre de l'Interior ha demanat el tancament de la mesquita de Pantin perquè va difondre per Facebook un vídeo contra el professor.

D'altra banda, les autoritats franceses s'han posat en contacte amb els responsables de Twitter i Facebook per analitzar de quina manera es pot frenar el discurs de l'odi a les xarxes. El mateix assassí va penjar la foto del cos inert de Paty a Twitter després de matar-lo.

És evident que el problema del jihadisme i l'extremisme religiós té moltes raons i no se soluciona només amb mesures punitives, però també és cert que els valors republicans i de ciutadania s'han de defensar també amb la llei. A Europa ha costat massa arribar a construir societats democràtiques en què la religió forma part de l'esfera personal per ara deixar-nos intimidar pels extremistes i els intolerants. De la mateixa manera que a Barcelona l'agost del 2017 es va fer famós el crit "No tenim por" després dels atemptats de la Rambla i Cambrils, ara Macron apel·la al "No passaran" antifeixista.

L'assassinat de Paty ha de servir perquè tots plegats prenguem consciència que no podem renunciar al principi de laïcitat i que l'escola ha de servir per formar ciutadans lliures i crítics, ja que és per aquests dos motius que van assassinar el professor. La violència és una arma molt eficaç, més del que ens pensem a vegades, per atemorir societats i revertir canvis socials. Però en aquest combat contra la intolerància que es va iniciar amb la Il·lustració, no podem retrocedir ni un centímetre. L'Estat ha de controlar els discursos de l'odi que es propaguen des de suposats centres de culte, combatre el fanatisme amb una escola pública potent i assegurar que l'ascensor social continua funcionant. Els valors de la Revolució Francesa, en definitiva.