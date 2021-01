Inici esperançador de l'era Biden

Semblava impossible però finalment ha arribat el dia en què hem vist Donald Trump abandonant la Casa Blanca i el seu successor, Joe Biden, prenent possessió i fent un discurs dins les coordenades del que se suposa que són els valors democràtics dels Estats Units. Biden va haver de recordar moltes obvietats que aquests quatre anys havien estat oblidades: per exemple, que un president ho ha de ser de tots els ciutadans, no només d'aquells que l'han votat; que els líders tenen una responsabilitat davant la veritat ("la mentida ha de ser derrotada"), i que la seva missió ha de ser unir i no pas dividir. "La democràcia americana ha estat posada a prova, però s'ha imposat", va dir el nou president recordant les esgarrifoses imatges de l'assalt al Capitoli de fa només dues setmanes.

Tot seguit, Biden va firmar 17 ordres executives que giren com un mitjó moltes de les polítiques de l'anterior administració, i algunes d'elles són especialment significatives. El retorn dels Estats Units a l'OMS i a l'Acord de París contra el canvi climàtic representa la tornada al multilateralisme dels fòrums internacionals i tancar la pàgina de l'aïllacionisme. L'aturada de la construcció del mur de Mèxic i la derogació de la llei que impedeix l'entrada de migrants de països musulmans és un clar gest de cara a les minories i al multiculturalisme. I l'ampliació de l'ús obligatori de la mascareta significa tornar a posar la ciència al centre de les polítiques de salut i deixar enrere el negacionisme del seu predecessor. Aquestes primeres decisions dibuixen un futur esperançador de la presidència de Biden i tenen l'objectiu de tornar a situar els Estats Units en el centre del tauler geoestratègic mundial. "Hem de guiar el món no amb l'exemple del nostre poder sinó amb el poder del nostre exemple", va dir el nou president.

És evident que els Estats Units tenen els seus interessos i polítiques que van més enllà del color de l'inquilí de la Casa Blanca (no s'esperen canvis en la política respecte al Pròxim Orient, per exemple), però és molt millor que els defensi en una taula de negociació que no pas a través del xantatge i la relació bilateral, com pretenia Trump. La Unió Europea té ara una oportunitat d'or per recuperar una relació privilegiada amb els Estats Units, amb qui comparteix més valors que, per exemple, amb l'altra gran superpotència, la Xina.

El gran repte del tàndem Joe Biden - Kamala Harris, però, no serà a l'exterior sinó a l'interior, ja que hereten un país profundament dividit i enmig d'una gran crisi sanitària i econòmica. Només després de superar les ferides que deixa obertes el trumpisme, els Estats Units podran recuperar la seva posició de lideratge mundial. Aquest va ser el missatge principal de Biden en el seu discurs. "Hem d'acabar amb aquesta guerra civil", va emfatitzar apel·lant a la bondat i a l'empatia amb qui és diferent. Vistes amb ulls europeus poden semblar unes paraules moralitzants, però venint d'on venim, ahir van sonar a música celestial.