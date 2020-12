Màxima alerta per Cap d'Any i Reis

L'endemà que comencés el procés de vacunació a Catalunya i a tota la Unió Europea, el Govern va decidir que no s'enduririen les restriccions per a la segona part del període nadalenc. I això que les dades no deixen de ser preocupants, amb l'augment de les hospitalitzacions, i s'han hagut de tancar dues comarques senceres com el Ripollès i la Cerdanya. Es tracta d'una decisió que comporta un cert risc, però que intenta també subratllar que, en última instància, la responsabilitat individual ha de ser el motor principal de la lluita contra el coronavirus. Buscar l'equilibri entre la salut i el funcionament de l'economia (sobretot la restauració, l'oci i la cultura) no és gens fàcil i obliga a prendre decisions quirúrgiques que acostumen a no agradar a ningú.

En tot cas, encara és aviat per veure el veritable impacte que han tingut els dinars de Nadal i Sant Esteve en la propagació de la pandèmia, i no és descartable que s'hagin de fer correccions a correcuita. El que és evident és que ni l'inici de la vacunació ni el manteniment de les restriccions han de ser llegits com un salconduit per relaxar les mesures de precaució. La nit de Cap d'Any es manté el toc de queda a la una de la matinada i la nit de Reis serà a les 23 h. Les reunions familiars continuaran sent d'un màxim de 10 persones, nens inclosos, i es recomana que no hi hagi més de dues bombolles convivencials. Si se segueixen escrupolosament aquestes normes, el risc de contagi es pot mantenir sota control.

A més del rebrot que hi pugui haver per Nadal, l'altra gran amenaça per a les pròximes setmanes és la nova variant del virus detectada a la Gran Bretanya i que se sospita ja s'ha estès per tot el planeta. A Catalunya encara no se n'ha trobat cap cas, però els experts creuen que és qüestió de temps després de la detecció de casos a Madrid i Andalusia. Precisament, un estudi preliminar de la London School of Hygiene and Tropical Medicine fet per a Anglaterra alerta que la nova variant, al ser més contagiosa, pot desencadenar una tercera onada de la pandèmia que posi el sistema sanitari contra les cordes abans que la vacunació la pugui frenar.

Es tracta de projeccions matemàtiques que dibuixen un panorama molt preocupant si no s'aconsegueix aturar la propagació d'aquesta nova soca del virus. No cal caure en alarmismes, però sí que hem de ser molt conscients que la guerra contra el covid-19 no està ni de bon tros guanyada, i que els virus per sobreviure muten i busquen la manera d'esquivar les trampes que els parem els humans. Les pròximes setmanes i mesos, doncs, seran claus per veure si som capaços de mantenir la pandèmia sota control abans d'aconseguir la immunitat de grup, o si una tercera onada més devastadora que les anteriors allargarà aquest malson.

El primer objectiu, però, ha de ser superar el període festiu amb el mínim d'interaccions socials per reduir el risc de contagi. Com diuen els entrenadors de futbol, cal anar partit a partit. I cada petita decisió individual compta en aquesta batalla col·lectiva.