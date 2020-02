El Mobile ha de conjurar-se contra el coronavirus

Des del coneixement i el sentit comú, el doctor Antoni Trilla, reconegut expert internacional en epidèmies, explica a l'ARA: "La primera condició perquè es doni un contagi és que hi hagi un malalt, i això avui no passa. La decisió de LG, Asus i Ericsson [de no venir al Mobile World Congress] és estranya, és com no venir a Barcelona per no contraure l'Ebola". En efecte, ni a Catalunya ni a la Península no hi ha cap malalt del coronavirus (n'hi ha un a les Canàries). En tota Europa només hi ha una vintena de contagiats repartits entre Alemanya, França i Itàlia. Fa dies que no se'n detecten nous casos. Barcelona, doncs, a hores d'ara és una ciutat segura. Disposa, a més, d'un sistema sanitari avançat, preparat per si n'arribés algun. Les autoritats sanitàries han llançat missatges tranquil·litzadors. El risc zero no existeix, esclar. Però realment és reduït.

Davant d'això cal, tanmateix, acceptar l es baixes a la cita del Mobile anunciades per les multinacionals Ericsson (sueca), LG (sud-coreana) i Asus (taiwanesa). Però potser responen a un excés de zel. Fins i tot podrien amagar interessos comercials en la batalla per la 5G contra la xinesa Huawei, que ha decidit mantenir la presència a la fira mundial amb seu a Barcelona. En tot cas, una cosa és prendre mesures preventives, com ja ha fet el mateix Mobile, i una altra anul·lar la presència, un extrem que sembla excessiu. Si tothom actués així, es paralitzaria el comerç mundial. Si es portessin les decisions a aquest terreny, s'haurien de cancel·lar tots els vols i les grans cites del món. No sembla raonable entrar en una espiral així. De fet, això no està passant: al món cada dia continuen pujant a avions mig milió de persones. I a Barcelona han seguit venint turistes tot el gener i aquests dies de febrer, sense que s'hagi produït l'arribada del temut i mortífer coronavirus. No hi ha raons, per tant, perquè el Mobile s'aturi.

D'altra banda, la Xina, després d'uns inicis vacil·lants acompanyats dels perillosos, lamentables i clàssics episodis de censura en aquell país, ha posat en marxa mesures dràstiques per frenar el virus, tant mèdiques com pel que fa a la mobilitat interna i externa, sobretot aèria. Això per si sol ja rebaixa les possibilitats d'extensió del contagi. La mateixa Organització Mundial de la Salut (OMS) acaba de celebrar que fa dos dies que el nombre de contagis està baixant a Wuhan, la ciutat xinesa on hi ha l'origen del focus de la malaltia. No es pot cantar victòria, ni molt menys. Però sembla que l'epidèmia comença a remetre.

Des de Barcelona, doncs, a una setmana i escaig de la inauguració del Mobile, la GSMA, la Fira i les administracions públiques fan bé de mantenir l'aposta pel congrés i de demanar confiança al món empresarial internacional per evitar caure en l'alarmisme i per frenar un possible efecte dòmino. Tot i el cop que ha suposat la baixa d'Ericsson, segona companyia en importància de la cita, el Mobile no pot renunciar al seu rol de dinamitzador d'un sector clau de l'economia mundial. Cal afrontar el sotrac i continuar endavant.