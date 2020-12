Nadal, malgrat tot

Nadal és una festa que, per bé i per mal, ha transcendit el seu caràcter religiós per esdevenir el moment de l’any de més recolliment i connexió familiar. El caràcter netament consumista conviu amb un poderós component sentimental que cadascú viu a la seva manera i segons la seva circumstància: normalment, per a la gent gran és l’oportunitat de veure els joves de la família, als quals acostuma a no tenir accés. Per als joves, en canvi, a vegades és una obligació carregosa i antiga, una opinió que sovint amb el pas dels anys va endolcint-se. Sigui com sigui, el Nadal és un moment de vacances, de trobar els éssers estimats i els amics, i de rituals que, malgrat la tradició mil·lenària, no han parat de canviar i adaptar-se als temps. Cadascú, cada família, s’ho munta a la seva manera. Aquesta és també una de les gràcies d’aquestes festes.

Però aquest any les coses encara hauran de canviar més i a la força. La pandèmia no hi entén de festivitats. El virus segueix entre nosaltres i aprofita les nostres humanes ganes de socialitzar-nos per saltar dels uns als altres i escampar així els contagis. Nadal, amb els àpats familiars com un dels moments estel·lars, és així terreny adobat per propagar la infecció. Cal, doncs, evitar posar-li les coses fàcils. I la millor manera de fer-ho és minimitzant el risc, que en aquest cas vol dir reduir al mínim el nombre de persones i fer que siguin les habituals de la llar. En el cas que es vulgui mantenir la cita anual, doncs, s’haurà de fer en grups petits, si pot ser a l’aire lliure o en espais molt ben ventilats. És absolutament recomanable mantenir l’ús de la mascareta tret del moment estricte de l’àpat, i garantir distàncies entre persones.

Les autoritats polítiques i sanitàries han insistit molt en aquestes qüestions. I han fet bé. Ens hi va no només la salut individual i col·lectiva, sinó la necessitat de tornar a la vida sense restriccions per així poder reactivar l’economia. Dit això, potser s’ha menystingut la part sentimental i emotiva que tota aquesta necessària contenció social comporta, una part que en el cas de Nadal adquireix un protagonisme evident. El dolor que pugui produir en algunes persones no poder celebrar la festa no pot ser obviat, i a més s’afegeix a un any en què molts haurem patit pèrdues irreparables. Per tant, cal comprendre les ganes de gaudir de la companyia dels éssers propers. Per a alguns, des d’un punt de vista psicosomàtic, la salut també depèn en bona mesura d’un Nadal en família. Entendre això també forma part de la comprensió de la complexitat del moment. Així doncs, celebrem aquest Nadal responsablement, sense posar-nos en risc, i fent costat als que més ho necessiten.