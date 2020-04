Mascaretes per frenar el covid-19

Tres setmanes després que es declarés l'estat d'alerta amb el progressiu confinament de persones i tancament d'empreses, amb les dades d'atur incrementant-se a nivells històrics i una angoixa creixent en les famílies per raons sanitàries i econòmiques, podríem estar temptats d'abaixar la guàrdia. Però ara, més que mai, és quan cal tenir el cap fred i mantenir una actitud d'alerta per evitar contraure el coronavirus, que s'ha demostrat molt més contagiós i letal del que els nostres experts esperaven. Encara no sabem com curar-lo ni tenim una vacuna, però l'experiència xinesa ens permet aprendre algunes lliçons per intentar no contraure'l o fer-ho a un ritme que els hospitals puguin assumir.

Com diu en un article a l'ARA el prestigiós científic Lluís Torner, es tracta de portar el contagi a zero no abaixant la guàrdia amb el que sí que sabem que funciona. Sabem que funciona mantenir la distància social i que el sabó trenca la cobertura de greix de les corones que serveixen al virus per entrar a les cèl·lules humanes. I podem aprendre de l'experiència xinesa, com diu Torner, que també funciona portar mascaretes per posar una barrera al SARS-CoV-2. En una entrevista publicada divendres a la revista Science, George Gao, director general del Centre Xinès per al Control i la Prevenció de les Malalties (CDC), afirmava que "el principal error d'Europa i els EUA és no portar mascaretes". De fet, la manca de material protector és un dels factors que han afavorit el contagi entre el personal sanitari d'un virus que s'encomana amb una rapidesa desconeguda. Com diu Torner, "amb l'accés a boca, nas i ulls fortament dificultat, l'enemic (el virus) ho té físicament difícil per contagiar-nos i propagar-se".

Aquest dijous el president de la Generalitat també ha recomanat a la població portar mascaretes, tot i que no hi ha unanimitat entre els responsables de la salut pública i que els representants de sectors com el farmacèutic han demanat mesures de protecció dels seus treballadors a l'administració sense gaire èxit.

El trencament de l'accés al mercat del material sanitari pot tenir alguna cosa a veure amb el fet que no ens arribi una recomanació clara per part de les autoritats de Salut. ¿Com es podria recomanar als ciutadans que portin mascaretes quan és tan difícil adquirir-les per les vies habituals i segures o a preus que no s'hagin disparat? La prioritat avui encara és que arribi el material suficient als hospitals, centres sociosanitaris i residències de persones grans. Si es manté l'alentiment del contagi entre els ciutadans, s'aconseguirà un efecte directe sobre el salvament de vides, perquè això permetrà que no s'arribi al col·lapse absolut dels centres hospitalaris. Uns centres que avui estan al límit, mancats de material, de tests diagnòstics i de personal per ocupar-se dels malalts. A més del sector sanitari, la nostra economia manté encara moltes persones treballant en sectors considerats clau per al funcionament en serveis mínims de la societat, persones que també han de tenir accés a una protecció suficient en moments tan complicats.