El PSOE enfila l'oportunitat política del 8-M

El feminisme s'ha convertit gairebé en l'única barrera capaç d'aturar el tsunami de la ultradreta. A tot arreu, les polítiques populistes de dretes –de Trump a Orbán, de Bolsonaro a Abascal– tenen les dones emancipades i feministes al capdamunt de la llista dels enemics a combatre. I encara que estan fent forat, perquè apel·len als instints de supervivència d'una societat tradicional i patriarcal que és encara majoritària sociològicament, la mobilització de les dones és potser la principal oportunitat de continuar avançant cap a una societat més igualitària, sostenible i justa.

Es veurà aquest 8 de març, que tot apunta que tindrà un èxit de convocatòria encara més gran que el de l'any passat, en la que possiblement serà la celebració del Dia de les Dones més polititzada dels últims anys. Hi té a veure l'entrada de Vox al Parlament andalús i la seva campanya contra el que denomina "ideologia de gènere" i la minimització de la violència masclista; el seguidisme del PP de Casado, que fa campanya amb una restricció del dret a l'avortament, i l'actitud ambigua i poc amiga de Ciutadans davant el mateix terme 'feminisme'. El tripartit de dretes, doncs, s'ha posicionat, amb diferents gradacions, en l'antifeminisme. I d'això en vol treure rèdit polític immediat el govern de Sánchez, que va aprofitar la roda de premsa del consell de ministres per fer-ne ostentació canviant el logo de la Moncloa per un altre que feia referència a la mobilització del 8 de març. A això s'hi afegeix que el mateix govern espanyol, tal com va anunciar la vicepresidenta Carmen Calvo –responsable de l'àrea d'Igualtat–, secundarà la vaga restringint els seus actes institucionals.

Durant l'acte, a més, es van presentar algunes mesures legislatives per fomentar la igualtat, com l'equiparació del permís de paternitat, que passarà de moment a ser de vuit setmanes per acabar sent de 16 setmanes el 2021, cosa que obliga els homes a implicar-se més en la criança i permet a les mares reprendre la seva carrera laboral sense el pes d'haver d'assumir tota la responsabilitat dels fills. Un altre canvi legal obliga les empreses a fer públiques les taules salarials per permetre a les dones, a través dels seus delegats sindicals, saber si el seu sou és equivalent o no al dels seus companys homes. L'objectiu és que per la mateixa feina el sou sigui el mateix, cosa que ara no està assegurat en molts casos.

El camí per la igualtat és llarg i encara hi ha molts àmbits en què cal insistir més. Avui mateix expliquem a la secció de Societat com en el sector tecnològic la bretxa no fa més que eixamplar-se i, per exemple, el nombre de dones congressistes al MWC ha disminuït aquest any. I també ens fixem en el fet que totes les aplicacions que fan d'assistent virtual als usuaris, siguin Siri o Alexa, tenen nom i veu de dona.No és una anècdota. Els estereotips encara es mantenen i per això és tan oportuna i necessària la mobilització i, també, la politització del feminisme. Perquè, efectivament, la igualtat és un tema polític de primer nivell i cal tenir-ho clar per anar avançant.