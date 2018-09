Pas decisiu de la UE contra l'Hongria d'Orbán

Després de molts anys d'amenaces, de mossegar-se la llengua, de veure amb impotència com alguns governs, com ara el polonès o l'hongarès, trepitjaven els valors europeus, l'Eurocambra s'ha decidit a fer el pas i aquest dimecres va aprovar recomanar als estats membres que s'activi l'article 7 del Tractat de Lisboa contra l'Hongria de Viktor Orbán. Aquest article preveu, entre altres sancions, que es retiri el dret de vot a Hongria en el Consell Europeu, de manera que, si finalment es tira endavant la mesura, aquest país passaria a ser una mena d'estat pària. Es tracta d'una decisió que a Brussel·les sempre s'ha considerat de molt difícil aplicació i es confiava que tingués un caràcter merament dissuasori, és a dir, que l'amenaça fos suficient i no calgués activar-lo mai. Orbán, però, ha anat massa lluny amb els seus atacs als pilars bàsics de la democràcia fins a configurar un règim de caire autoritari que posa en perill la credibilitat del projecte europeu.

L'informe que es va aprovar ha estat preparat durant mesos per l'eurodiputada holandesa Judith Sargentini, que ha recopilat totes les violacions de drets bàsics que s'han produït a Hongria: la corrupció i els conflictes d'interessos, els atacs al poder judicial i les violacions dels drets a la intimitat i la protecció de dades, a la llibertat d'expressió, de càtedra, de religió i d'associació, a la igualtat de tracte, així com la vulneració de drets econòmics i socials i del respecte a les minories, etc. Sargentini ha estat objecte de moltes pressions, però finalment ha aconseguit portar la seva missió a bon port. Els seus col·laboradors van explicar ahir que en conèixer la notícia de l'aprovació de l'informe no va poder contenir les llàgrimes.

La votació deixa, però, una altra lectura interessant. El resultat de la votació ha sigut de 448 vots a favor, 197 en contra i 48 abstencions, de manera que s'han aconseguit de manera folgada els dos terços que es necessitaven per prendre una decisió tan transcendental. Crida l'atenció, però, que el Partit Popular Europeu ha votat dividit, i entre aquests vots destaca el dels eurodiputats del Partit Popular espanyol, que s'han oposat a la mesura o s'han abstingut, quedant així en evidència davant de tot Europa. Resulta xocant que un partit que a Espanya es presenta com un campió de la legalitat i la Constitució sigui tan benèvol amb un règim com el d'Orbán, que atemptat contra la dignitat de les persones. La seva soledat ahir al Parlament Europeu és una metàfora eloqüent de l'aïllacionisme d'un estat que es nega obstinadament a prendre decisions com ara el reconeixement de Kosovo, ja que considera que poden tenir conseqüències en política exterior.

I quines conseqüències pot tenir la decisió dins de l'estat espanyol? És evident que el PP és contrari a qualsevol mesura punitiva contra un estat per una qüestió de drets fonamentals perquè tem que en el futur a Espanya li pugui passar factura. Encara que el preu que s'hagi de pagar sigui fer els ulls grossos amb un dictador com Orbán.