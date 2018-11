La imatge exterior d'Espanya es deteriora

El 'think tank' sobre política exterior més important de l'Estat, el Real Instituto Elcano, una entitat independent de caràcter conservador, ha fet pública una enquesta realitzada en diferents països europeus on es comprova que la imatge d'Espanya, i en concret del seu govern, ha empitjorat notablement arran de la gestió que s'ha fet del procés sobiranista català. L'estudi constata que el grau de coneixement del conflicte català s'ha multiplicat l'últim any. Així, per exemple, a Alemanya la qüestió catalana era coneguda per un 68% de ciutadans el 2016; ara el grau de coneixement ha pujat fins al 83%. Un fenomen similar ha passat en altres països, com França (86%), Itàlia (90%) o el Regne Unit (77%).

La conseqüència és que ara Espanya és coneguda a fora com un país amb un conflicte intern important, cosa que, evidentment, no fa cap gràcia a les autoritats de Madrid. Però el pitjor és com es posiciona l'opinió pública europea a l'hora de repartir responsabilitats. Més d'un 50% dels ciutadans europeus enquestats consideren que l'Estat ha sigut poc dialogant amb els catalans, i un percentatge similar (49%) creuen que Madrid ha actuat de forma autoritària. Aquesta opinió és majoritària en països tan important i influents com Alemanya (54%), Bèlgica (56%) i el Regne Unit (53%). Per contra, l'actuació de les autoritats espanyoles obté més suport en les opinions públiques de països com Portugal o Polònia.

La conclusió és clara: allà on hi ha una democràcia establerta des de fa més temps i més cultura democràtica, és a dir, al cor d'Europa, la imatge d'Espanya ha caigut arran de la gestió que ha fet del Procés. Primer, per la repressió dels votants durant l'1-O, i, després, per l'empresonament de dirigents polítics i socials. En termes de "marca Espanya", doncs, Catalunya li està sortint molt cara a l'Estat.

La imatge que havia cultivat Espanya en les últimes dècades de país modern i avançat, i que va fer un salt endavant per exemple amb fites com els Jocs de Barcelona del 1992, està sent ara qüestionada per la incapacitat d'afrontar un repte com el que planteja Catalunya en termes democràtics i pacífics. El que han d'entendre a Madrid, però, és que aquest sentiment de l'opinió pública europea no és producte del que anomenen despectivament "propaganda secessionista", ni de cap manipulació dels mitjans, ni de cap conspiració internacional antiespanyola, sinó simplement la conseqüència lògica de comparar, dins la mateixa UE, com s'ha resolt la demanda de referèndum a Escòcia i a Catalunya.

Però en lloc de fer aquesta reflexió, el ministeri d'Exteriors espanyol, encapçalat per Josep Borrell, continua veient fantasmes a tot arreu i no para de provocar conflictes, com ara la retirada de les credencials al representant de Flandes a Espanya o l'intent de boicotejar un simposi sobre la llegenda negra espanyola al Regne Unit. Borrell s'equivoca actuant com un 'hidalgo' i no assumint que mentre Espanya no accepti negociar un referèndum i renunciar a la repressió, la batalla de l'opinió pública europea la tindrà perduda.