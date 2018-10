La Sagrada Família acorda contribuir a millorar l'entorn

El govern municipal més d'esquerres dels últims anys ha aconseguit arribar a un primer acord amb la Junta Constructora de la Sagrada Família per regularitzar la seva situació urbanística. Com era conegut, el temple no tenia llicència d'obres tot i que fa 136 anys que s'està construint, i el màxim que s'havia trobat era una mena de permís a nom d'Antoni Gaudí que havia concedit en el seu dia l'Ajuntament de Sant Martí de Provençals, llavors encara independent de Barcelona. En conseqüència, la Junta Constructora no pagava impostos municipals i tampoc es feia responsable de l'impacte que aquesta gegantina obra tenia sobre el barri i la ciutat en el seu conjunt.

Això és el que ara, sembla, s'ha acabat. L'acord que van signar ahir l'Ajuntament de Barcelona i la Junta Constructora preveu una inversió de 36 milions d'euros en 10 anys per part del temple per contribuir a pal·liar aquest efecte –i que es concreta en mesures en el transport i la urbanització dels carrers de l'entorn–, a canvi del compromís municipal de modificar el Pla General Metropolità per facilitar l'obtenció dels permisos constructius i d'activitat necessaris. I aquest acord, per descomptat, suposarà que la Junta aboni les tarifes que li pertoquin. La Sagrada Família deixarà de ser un bolet fora de la llei, intocable i privilegiat, i per fi assumirà la responsabilitat ciutadana i social que ja fa temps que se li hauria d'haver reclamat.

El temple és, sens dubte, l'obra més important i emblemàtica que hi ha a Barcelona, però fins ara la ciutat no tenia cap tipus de control sobre el que s'hi feia –que era i segueix sent responsabilitat absoluta de la Junta Constructora, en mans de l'arquebisbat de Barcelona– ni tampoc li repercutia l'enorme benefici econòmic de l'explotació turística de l'edifici. Tot el que es guanyava repercutia només en l'Església o en la continuació d'unes obres que no tenen el consens de tots els ciutadans, molts d'ells laics, d'altres religions o tot i ser catòlics contraris a la continuació de l'obra o a la manera com s'hagi pogut fer.

Aquest és un primer pas que, tot i ser important, no deixa de ser insuficient. No s'ha aprofitat aquest acord per definir també com s'acabarà el temple. La Junta Constructora insisteix a voler fer la gran escalinata sobre el carrer Mallorca que donarà accés a la façana de la Glòria, la principal, encara per acabar. Això suposa tirar a terra dos edificis d'habitatges que estan afectats pel projecte des de fa anys, però els seus habitants, lògicament, no estan disposats a marxar-ne sense cap compensació. Ara era el moment de parlar-ho tot i definir si urbanísticament això serà possible, i a canvi de què. Les crítiques de l'oposició a l'alcaldessa Ada Colau no han trigat en aquest sentit. Tanmateix, el que està clar és que de cara a les pròximes eleccions municipals tots els partits s'hauran de definir clarament sobre si accepten o no la proposta de la Junta i què demanen a canvi. El pròxim mandat és clau perquè la Sagrada Família ja s'acaba i el 2026 és aquí al costat.