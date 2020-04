Llegir i estimar, també confinats

260x366 La portada de Sant Jordi La portada de Sant Jordi

Des del seu naixement ara farà 10 anys, l'ARA ha celebrat Sant Jordi amb una portada especial monogràfica amb el lema "Llegir, estimar". Enguany, també. Perquè llegir i estimar, els dos elements troncals que justifiquen aquesta diada, també ho podem fer confinats. Serà una festa especial, silenciosa, sense gent omplint els carrers, sense estudiants venent roses a dos euros, sense parelles, amics, amants i parents regalant-se llibres i flors, sense cues per obtenir les firmes dels escriptors ni la presència d'autors mediàtics. Però el que se celebra, el que és essencial, el que fa que gent de tot el món es meravelli amb aquesta festa, es manté. Sant Jordi és això, llegir i estimar. I aquest any ho podrem celebrar igualment en la intimitat, cadascú a casa seva.

Ara bé, el que ens mostrarà també aquesta diada especial és fins a quin punt ens són necessaris per viure els béns considerats "no essencials". La cultura i la natura, el llibre i la rosa, són dos béns sense els quals resulta molt difícil afrontar la vida. I això, tot i que ja ho sabíem, ho hem redescobert de manera intensa aquests dies que no hem pogut anar a les llibreries, al cinema, al teatre, a les exposicions, als concerts. I que tampoc, tret dels pocs privilegiats que hi viuen a dintre o a prop, no hem pogut gaudir de la natura, ni d'un petit passeig pel parc, ni tan sols del consol de comprar un ram de flors. La cultura, la ventafocs, sempre és la primera a patir les conseqüències de totes les crisis i hauríem de recordar –quan puguem tornar a sortir– fins a quin punt l'hem trobat a faltar.

Aquesta diada les firmes seran virtuals i, paradoxalment, els lectors podran fer trobades amb els seus escriptors preferits de manera potser més directa, ja que hi ha desenes de cites virtuals programades. Els autors, sense sortir de casa, acabaran igual de cansats després de passar d'una xerrada a Instagram de l'editorial a una per Twitter d'una llibreria o a una altra d'un diari o d'una institució. Hi ha ganes de veure's, de parlar de literatura, de celebrar encara que sigui a través de les xarxes i via pantalla la gran festa del llibre. No hi faltarà ni tan sols la música, amb concerts també online que es podran seguir en diferents plataformes.

Hi ha moltes iniciatives i esperem que la gent es llanci també a la xarxa per donar suport a la cultura i al sector editorial. Hi ha propostes de tots tipus, des de les plataformes que proposen comprar el llibre virtualment i recollir-lo més endavant fins als que opten pel llibre electrònic o els que opten per la venda online. El que compta és que tots ens comprometem a comprar els llibres de Sant Jordi, ara o més endavant. Mentrestant, podem regalar o regalar-nos un dels llibres que tenim a casa, un dels clàssics, com recomanem avui, o un de nou. El diari d'aquest dijous ha volgut també assegurar que tindreu lectura, bona lectura, amb deu contes d'escriptors reconeguts com Maria Barbal, Toni Sala, Carlota Gurt, Anna Ballbona, Biel Mesquida, Marta Orriols, Jordi Nopca, Anna Pacheco, Javier Pérez Andújar i Eva Piquer. I, també, us facilitarem fabricar-vos una rosa amb el mateix paper del diari. Perquè avui, també, apostem per llegir, i per estimar. Feliç Sant Jordi!