Seat: una bona notícia en plena depressió

En plena depressió postcovid, pendents dels rebrots, amb unes perspectives econòmiques cada cop més catastròfiques i notícies nefastes com el tancament de Nissan, aquest dimecres s'ha produït el millor anunci en molt de temps per a l'economia catalana: l'anunci de Seat que invertirà 5.000 milions d'euros durant els pròxims cinc anys en la planta de Martorell per impulsar el cotxe elèctric. L'objectiu és poder començar a fabricar cotxes elèctrics a Catalunya a partir del 2025, segons ha anunciat Carsten Isensee, el president interí que lidera l'automobilística des de la sortida de Luca de Meo.

La companyia, però, avisa que no pot fer la cursa del cotxe elèctric en solitari. "No hi ha plans per electrificar Espanya –ha afegit Insensee–. Calen noves normes i moltes més energies renovables i infraestructures. Sense tot això serà molt difícil fer cotxes elèctrics a Espanya. Això permetria tenir economies d'escala, que en la indústria de l'automoció ho són tot", ha reblat. I cal dir que té tota la raó. Les administracions catalana i espanyola s'han de posar les piles, mai més ben dit, per canviar el model energètic i preparar-se per a la indústria del futur, que ha de ser neta, sostenible i d'un alt valor tecnològic.

De fet, la conselleria d'Empresa va presentar al febrer un informe que alertava que si la indústria de l'automòbil no feia la transició cap al cotxe elèctric perillava el futur de 145 empreses auxiliars i un total de 53.000 llocs de treball a Catalunya, i per això els nous pressupostos inclouen ajudes per impulsar aquesta transformació. La pandèmia ha deixat tocat el sector, i per això el govern espanyol ha aprovat un nou pla Renove que subvenciona en fins a 4.000 euros la compra d'un cotxe elèctric.

Però cal anar més enllà. Fer atractiu el cotxe elèctric depèn de molts factors, des del preu a la durada de les bateries passant per la disponibilitat de carregadors d'alta velocitat, i aquí és on s'hi pot incidir des dels poders públics. En aquest sentit cal aprofitar l'oportunitat que representa l'aposta de Seat per convertir Barcelona en una capital del cotxe elèctric i de la mobilitat intel·ligent. Cal preparar la infraestructura de la ciutat i la seva àrea metropolitana per aquest nou tipus de vehicle, tant per conduir-hi com per fabricar-lo.

En els pròxims dies caldrà discutir on s'invertiran els fons que arribaran d'Europa per pal·liar els efectes de la crisi provocada per la pandèmia. Doncs bé, aquí tenim un exemple clar de com uns diners ben invertits poden ajudar a salvar el teixit industrial català, en concret el de l'automoció, on hi ha un know-how acumulat de dècades que ara no podem deixar perdre. Ara ja sabem, a més, que el turisme és un sector molt més fràgil i vulnerable del que pensàvem, i que la indústria ha de ser un sector estratègic que ha de proveir de llocs de treball qualificats i creixement sostenible. I Seat representa, ara per ara, la millor carta que tenim.