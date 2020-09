Trump enfanga el debat amb Biden

El primer debat entre el candidat a la reelecció com a president dels Estats Units, Donald Trump, i l'aspirant demòcrata, Joe Biden, va acabar sent una metàfora de l'estil de política que s'ha imposat en els últims quatre anys a la Casa Blanca. Joc brut i menyspreu total per les regles. Trump va mostrar la seva pitjor cara: va interrompre constantment Biden per impedir-li poder travar un mínim discurs, el va intentar desestabilitzar amb al·lusions personals com els problemes amb la droga que va patir el seu fill, li va faltar al respecte i va mentir sobre les qüestions més variades. I això malgrat els esforços del moderador, Chris Wallace, de Fox News, i del mateix Biden per reconduir el debat.

El resultat final va ser un dels episodis més penosos i vergonyosos de la història política nord-americana, amb un president que no respectava els més mínims estàndards d'educació i un oponent que, al final, no va tenir més remei que acceptar el cos a cos i entrar en l'intercanvi de retrets per no quedar enterrat entre tones de demagògia i acusacions falses. Biden va titllar Trump de "pallasso", el va acusar de ser un "mentider" i de no estar a l'altura de la presidència. Lluny d'acovardir-se, però sense perdre els papers, Biden va plantar cara i va mostrar la seva versió més enèrgica.

Si Trump pretenia ridiculitzar Biden com algú sense tremp i personalitat, va fracassar. Ara bé, el que sí que va aconseguir és que el debat no servís per parlar de propostes polítiques. Va resultar literalment impossible. Potser el moment més delicat per a Trump va ser quan, a repetides preguntes del moderador, va evitar condemnar la violència dels grups supremacistes blancs, i va desviar l'atenció dient que el veritable problema era l'extrema esquerra i el moviment antifeixista. També va admetre que, com a ciutadà privat, el que calia era buscar la manera d'esquivar la llei per pagar menys impostos, en referència a la informació del New York Times que revela, a més d'enormes deutes, que en el seu primer any a la Casa Blanca només va pagar 750 dòlars al fisc. I això després d'estar una dècada sense pagar res.

Però el més inquietant és la insistència de Trump en qüestionar, sense cap prova, la netedat de les pròximes eleccions del 3 de novembre. En aquest sentit, va animar els seus seguidors a estar vigilants la jornada electoral i es va mostrar convençut que el vot per correu és una font de frau. És evident que Trump pot estar preparant no acceptar els resultats si perd, encara que això provoqui una greu crisi institucional. Per això el repte de Biden no és només guanyar, sinó fer-ho d'una manera prou clara perquè Trump no pugui portar el país a la catàstrofe.

Afortunadament, les primeres enquestes postdebat confirmen l'avantatge de Biden a la majoria d'estats, que és de set punts en el global del país. Tot i així, les enquestes també vaticinaven fa quatre anys una còmoda victòria de Hillary Clinton i el resultat va ser molt diferent, ja que el president és elegit a través dels delegats estatals i no directament pels electors. Sabem que Trump jugarà brut i aprofitarà l'avantatge de ser encara el president fins a l'últim minut.