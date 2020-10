Últim intent per evitar el confinament total

El govern de la Generalitat ha aprovat aquest dijous un nou paquet de mesures restrictives per evitar la propagació del coronavirus després de comprovar que l'impacte del tancament de bars i restaurants ha resultat insuficient. A partir d'aquest divendres no es pot entrar ni sortir de Catalunya sense una causa justificada i, a més, de divendres a dilluns tampoc es podrà sortir del municipi.

L'objectiu és reduir al màxim la mobilitat del cap de setmana, els viatges a les segones residències, que s'han demostrat com una de les vies principals de propagació, i qualsevol mena de contacte social ampli. Per aquest motiu també s'han tancat activitats culturals, com ara el teatre i el cinema, esportives i extraescolars. El grau de restriccions busca llançar un missatge: que tothom es quedi a casa i redueixi al màxim el contacte amb persones que no siguin la pròpia bombolla de convivència.

Aquest nou paquet de mesures es presenta com un últim intent d'evitar el confinament domiciliari que es va imposar al mes de març i que va resultar tan perjudicial per a l'economia com traumàtic per a moltes persones. Per tant, és imprescindible que la ciutadania prengui consciència de la situació abans que s'hagi de recórrer a mesures més dràstiques i que afectarien molt més el nostre dia a dia.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va ser aquest dijous molt clara: si no s'atura l'espiral de contagis, en menys d'un mes el sistema sanitari estaria com en el pitjor moment de la primera onada. Ara mateix ja hi ha a les UCI més ingressats per covid que per no covid, una situació que no es donava des de l'anterior onada. Si no es fa res, els actuals 434 ingressats a l'UCI es podrien doblar en 15 dies i triplicar en un mes, segons va advertir Vergés, cosa que situaria la xifra en el pic de la pandèmia de l'abril passat.

Per tant, seria una irresponsabilitat no prendre mesures, per dures que siguin, destinades a aplanar la corba de contagis si no volem que el sistema sanitari es torni a col·lapsar. Ara bé, com a societat també hem de ser conscients que caldrà ajudar els sectors afectats i fer sacrificis de tot tipus perquè d'aquesta crisi no en sortim amb uns sectors determinats de l'economia enfonsats. Des d'aquest punt de vista, el Govern hauria de ser diligent en la gestió de les ajudes, que a quest dijous es van ampliar per als sectors més afectats, i no permetre que hi hagi entrebancs informàtics, burocràtics o de qualsevol altra mena.

De la mateixa manera, el Govern ha de lluitar per aconseguir el màxim de recursos, tant en la tramitació dels pressupostos de l'Estat com dels fons europeus, ja que en aquest context cada euro compta i Catalunya no es pot quedar enrere. Cal presentar batalla en tots els escenaris i ser a totes les taules on hi hagi recursos en joc. La crisi només la superarem si hi ha un compromís ciutadà per aturar els contagis, i si les administracions són capaces de donar una resposta enèrgica a la crisi econòmica provocada pel covid. Si una de les dues coses falla, el futur es dibuixa ben negre.