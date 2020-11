No hi ha marge per a la tebior. No té sentit que tots esperem la vacuna perquè solucioni les nostres vides i faci segur el retorn a la normalitat i que, alhora, tinguem dubtes sobre si ens hem de vacunar o no. Vacunem-nos, sens dubte. Només una vacunació general i massiva de tota la població, aquí i arreu, farà efectiu i viable aquest desig col·lectiu de vèncer el coronavirus per poder recuperar el rumb de les nostres vides, refer els negocis, recuperar les amistats, reprendre els estudis i el lleure presencials, tornar a sortir i respirar a fons totes les aromes i possibilitats de l’existència humana. La vacuna -les vacunes- per neutralitzar el covid-19 és la gran eina que al llarg de l’any que ve ens permetrà sortir del pou de la crisi sanitària i econòmica. Com més ràpida sigui la vacunació, més aviat es podran retirar les restriccions. I els experts ho tenen clar: “Totes seran segures”, a més d’eficaces. S’han fet en un temps rècord, cosa que no hauria de fer dubtar de la seva qualitat, sinó que ens ha de fer admirar l’excel·lència científica i industrial assolides. Mai en la història s’havia donat un procés d’investigació i de producció a escala mundial tan veloç i exitós. Les vacunes han estat, des de fa dos segles, un dels grans avenços biomèdics que han permès allargar notablement l’esperança de vida de les persones i superar flagells letals, començant per la verola i seguint per molts més: el xarampió, l’hepatitis o la mateixa grip, de la qual ja s’ha començat una nova campanya, com cada any. Sense aquestes i moltes altres vacunes, avui viuríem menys anys i en pitjors condicions.

No hi ha cap marge, doncs, per no voler immunitzar-se aquesta vegada del coronavirus. Al contrari: és imprescindible que es produeixi una vacunació com més extensa millor. Si el 2020 ha sigut l’any de la plaga del covid-19, el 2021 ha de ser el de la vacuna que n’elimini la reproducció. És veritat que, davant la irrupció de la pandèmia, les decisions erràtiques i els canvis d’estratègia han generat una òbvia confusió que ha alimentat certes i lògiques reticències. Però per al bé de tots ara toca girar full o, més ben dit, toca recuperar la confiança. Les autoritats sanitàries, polítiques i científiques han de liderar amb missatges clars, pedagògics i contundents tant la informació i l’aval de les vacunes com la seva implementació ordenada per contrarestar les suspicàcies i la por entre l’opinió pública. A Espanya la reticència a vacunar-se se situa en un 70% de la població, un percentatge que cal capgirar amb urgència. Aquesta pandèmia ha esquerdat la cultura a favor de la protecció comunitària. Si les coses es fan bé, doncs, no hauria de resultar difícil retornar la convicció a la gent. És imperatiu aconseguir-ho.