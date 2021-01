Si el covid no fa festa, les vacunes tampoc en poden fer

De les 60.000 dosis de la vacuna anticovid que la farmacèutica Pfizer va remetre a Catalunya amb un dia de retard sobre el calendari previst, fins ara només se n’han posat 7.744. El ritme està sent exasperantment lent. Comencem malament. No es va preveure que se’n posessin durant els dies festius -que en plenes festes nadalenques han sigut uns quants, esclar- i no s’ha disposat a temps de les neveres adequades repartides pel territori -la vacuna de Pfizer s’ha de conservar a molt baixes temperatures- a causa del bloqueig logístic al canal de la Mànega. El departament de Salut també addueix la lentitud en el consentiment dels pacients geriàtrics per ser vacunats -un motiu que neguen tant els familiars com les residències- i la manca de professionals preparats per vacunar, tot i que es va dir que se n’havien format 4.000 i tot i que, segons ha pogut comprovar l’ARA, n’hi ha que encara no han rebut cap proposta d’actuació. Una vegada més, doncs, les coses s’haurien pogut fer millor. Ara ja no estem en la fase inicial en què tot era nou i desconegut. A més, a aquesta combinació de falta de previsió organitzativa i d’imponderables aliens s’hi afegeix el fet, d’altra banda força anunciat, d’una nova pujada dels índexs de propagació del coronavirus, cosa que no fa sinó empitjorar l’eficàcia de la campanya de vacunació: amb els indicadors epidemiològics a l’alça, els experts consideren que l’efectivitat de la vacuna es pot reduir a la meitat.

Però tot i que no és cap consol, el cas català no és únic. En conjunt, els països de la Unió Europea estan actuant amb la mateixa lentitud, cosa que no fa preveure res de bo, sobretot si ho sumem als previsibles efectes del plus de socialització durant les festes de Nadal, per molt acotada que hagi estat. Especialment greu és el cas de França, on només uns centenars de persones han estat vacunades; de fet, un nombre inferior a la quantitat de joves que van participar en una rave semblant a la de Llinars del Vallès. França és un dels països amb més població reticent a vacunar-se: només un 40% s’hi mostra favorable. Tampoc Alemanya pot exhibir uns resultats gaire millors en els primers dies, i encara menys Itàlia. Als Estats Units la situació és igualment decebedora: Biden heretarà un panorama molt complicat. A nivell mundial, qui lidera la vacunació és clarament Israel, on més d’un 10% de la població ja ha estat immunitzada, tot i que s’està deixant fora els palestins, fet que, com a mínim des del punt de vista immunològic, resulta inexplicable. També el Regne Unit presenta uns bons registres de vacunació i, a més, avui comença a administrar la vacuna d’Oxford/AstraZeneca, més barata i fàcil de distribuir, ja que no requereix ser conservada a baixa temperatura. Aquesta vacuna és també una esperança per a la resta del món.

Sigui com sigui, després de l’esforç científic i industrial per produir vacunes en temps rècord, resulta inexplicable la ineficiència global a l’hora de fer efectiva la immunitat de grup. A Catalunya i arreu ens hem de posar les piles si volem vèncer el virus aviat.