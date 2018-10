El Valle de los Caídos, una ofensa a Europa

L'artista gallec Enrique Tenreiro va protagonitzar aquest dimecres una 'performance' al Valle de los Caídos per denunciar l'existència d'un centre d'exaltació del feixisme en un país de la UE en ple 2018. Tenreiro va dibuixar un colom i va escriure la paraula "llibertat" al sepulcre de Franco amb pintura vermella, abans que fos desallotjat pels serveis de seguretat del temple. L'acció de la profanació de la tomba es va fer viral a través de les xarxes socials i ha servit per ajudar a visibilitzar l'existència d'una tomba pública d'un dictador al qual milers de persones reten homenatge cada any sense tenir en compte, o potser sí, i encara és pitjor, les desenes de milers de víctimes que va provocar.

L'ARA vol sumar-se, just aquests dies que es discuteix sobre on es poden traslladar les restes de Franco, a l'operació per denunciar l'existència del Valle, i per això ha visitat el complex i ha parlat amb experts. El resultat és un relat que mostra la realitat grisa, trista, tètrica d'un espai que està totalment fora del temps i on es defensen uns valors que són incompatibles amb els d'una democràcia consolidada. Això sí, Franco, arrossegat per la seva megalomania, el va situar en un paratge idíl·lic de la serra de Cuelgamuros, a prop d'El Escorial, el mausoleu on reposen els reis de les dinasties Àustria i Borbó de la monarquia hispànica, buscant així la seva homologació històrica.

El govern espanyol es troba ara enfangat en una inusual disputa amb el Vaticà i l'Església espanyola sobre si les restes del dictador poden ser traslladades i enterrades a la cripta que la família té a la catedral de l'Almudena, en ple centre de Madrid, o no. És evident que el govern espanyol no pot permetre que Franco sigui enterrat a l'Almudena, de manera que un temple catòlic es converteixi en un centre d'exaltació del feixisme i la dictadura. La llei de memòria històrica ho prohibeix de manera taxativa, i l'executiu té palanques per impedir-ho.

D'altra banda, resulta incomprensible l'ambigüitat del Vaticà sobre aquesta qüestió, sense entrar en el detall que un estat tingui veu sobre com s'ha de gestionar la memòria històrica d'un altre estat. Si el papa Francesc vol de veritat acabar amb el passat franquista de l'Església espanyola ha de ser contundent: un dictador responsable de milers de morts no pot ser acollit com un catòlic més en una temple com l'Almudena. Perquè si no seria còmplice de l'exaltació del franquisme.

En tot cas, la polèmica mostra les dificultats que té Espanya per afrontar el seu passat i fer net, i fa palès que quaranta anys de govern constitucional no han servit per culminar una sòlida cultura democràtica equiparable a les del nostre entorn europeu. De fet, hauria de ser la mateixa Unió Europea la que hauria d'intervenir, ja que el sol fet de l'existència del Valle és una ofensa per al projecte europeu i els valors sobre els quals es va construir després de la Segona Guerra Mundial.