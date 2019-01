La ultradreta, desacomplexadament contra les dones

El desacomplexament de la ultradreta és preocupant. No per conegut deixa de ser alarmant. L'exemple del president nord-americà Donald Trump comença a fer forat. El triplet ideològic format per nacionalisme, masclisme i racisme s'escampa com una taca d'oli. L'onada reaccionària amenaça amb revertir consensos bàsics forjats durant dècades, començant per la lluita contra el canvi climàtic, seguint pel respecte a totes les persones (vinguin d'on vinguin, sigui quin sigui el seu color de pell i parlin com parlin) i acabant per la recerca de la igualtat entre homes i dones. En concret, en aquest últim punt, malgrat que queda molt per fer, també hi ha molt a perdre si es produeix una involució.

En aquest àmbit aquest 2019 ha començat desastrosament. Si el primer dia de l'any el nou president brasiler, el militar a la reserva Jair Bolsorano, assegurava que combatria la "ideologia de gènere" després de posar "el Brasil i Déu per sobre de tot", el segon dia d'aquest 2019 ha estat marcat pel fet que Vox ha exigit al PP i Cs que facin canvis en la lluita contra la violència masclista si volen obtenir el seu suport per governar a Andalusia. Vox no enganya. El seu univers mental és preconstitucional en tots els sentits, per no dir directament ultramuntà. Viu en un altre món, un món de prejudicis que busca culpables arreu per sublimar les pròpies insatisfaccions econòmiques, nacionals i de gènere: són culpables els immigrants, són culpables els catalans i són culpables les dones. Culpables de què? Doncs de trencar un suposat ordre social primigeni i immutable. Un ordre que en el cas de la violència masclista és un autèntic desordre.

Les agressions masclistes són una plaga social que hauria d'avergonyir qualsevol ésser humà, sigui home o dona. Les víctimes de la violència de gènere són gairebé exclusivament les dones. Són elles les que necessiten protecció i ajuts. Voler aigualir aquesta realitat és un barroer intent de confondre l'opinió pública. Les lleis d'igualtat i contra la violència de gènere resulten del tot imprescindibles per capgirar una realitat duríssima i durant massa temps amagada. Encara avui a moltes víctimes els costa posar denúncies i separar-se dels agressors. Una legislació clara i contundent hi pot ajudar. Però també cal un canvi de mentalitat general exactament en la direcció contrària del que diuen i proclamen desacomplexadament Vox, Bolsorano o Trump. La seva absoluta manca de sensibilitat i respecte per la llibertat i els drets de les dones és insultant. Cal parar els peus a aquest tipus de discurs que juga a un populisme masclista impropi del segle XXI.

Ciutadans i el PP tenen un problema si pretenen contemporitzar amb les idees de Vox, que cada dia els posa a prova. Albert Rivera ha sortit ara ràpidament a desmarcar-se de l'exigència masclista. El PP ha sigut més tebi. Però tots dos fa mesos que han entrat en el joc pervers d'una ultradreta que excita els baixos instints, ara els prejudicis més tronats contra les dones i contra el feminisme. Ja n'hi ha prou.