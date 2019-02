Agressions en grup i abusos a menors: una sexualitat malaltissa

El sexe és una part troncal de la plenitud vital de les persones. Sense una sexualitat sana, hi ha una societat malalta. El cúmul de notícies que proliferen des de fa temps sobre abusos a menors en el camp esportiu, eclesial o familiar, o les repugnants agressions en grup a noies, són evidències que el problema és greu i extens. Ahir mateix el papa Francesc va reconèixer que al si de l'Església catòlica s'han produït i es produeixen abusos de religiosos contra monges, una realitat fins ara amagada i que s'afegeix als molts casos amb menors que estan sortint arreu, també a Catalunya.

Si la revolució sexual dels anys 60 va trencar tabús i va obrir les portes a una normalització que, a Occident, lentament s'havia anat imposant, ara sembla que assistim a una mena d'involució. O potser és que aquell fenomen en realitat es va quedar a mitges, en la superfície, amb els menors d'edat i les dones com a víctimes silenciades. I potser, també, es pot donar el cas que com a reacció als nous feminismes que estan propiciant un segon avenç en l'emancipació de les dones, s'estigui produint un rearmament ideològic ultraconservador tenyit, en aquest terreny, de visions masclistes que ja consideràvem caduques. En tot cas, no podem saber si estem davant d'un augment de la conscienciació de les víctimes, que ara denuncien casos que abans quedaven ocults sota un vel de por i hipocresia, o si, en canvi, s'està produint un lamentable efecte crida a partir del ressò d'agressions com la de la Manada. I tot plegat a remolc d'aquesta insana contraofensiva a la qual donen ales personalitats públiques com el president nord-americà Donald Trump amb les seves masclistes sortides de to.

Sigui com sigui, el clima i els fets que estan sortint a la llum són preocupants. Avui aportem dades al diari sobre l'increment d'agressions sexuals en grup. En concret, en l’últim any i mig s'han multiplicat per tres a Catalunya. El 2017 es va tenir coneixement de 3 casos, mentre que entre el gener del 2018 i el mes i mig que portem del 2019 ja s'han donat 9 situacions, comptant la patida per una noia en una nau de Sabadell diumenge passat, arran de la qual els Mossos d’Esquadra han arrestat set homes. Al conjunt de l'Estat les dades són semblants: s'han multiplicat per quatre, fins a un total de 60 agressions en grup durant el 2018 i fins a inicis de febrer.

El Parlament va tractar ahir la situació, en el marc del debat sobre el pla d'erradicació de la violència masclista per al període 2019-2022, un pla, tanmateix, amb una dotació de moment ridícula: mig milió d'euros. I d'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona està impulsant un protocol per a locals d'oci nocturn per erradicar agressions sexuals. Fins avui s'hi han adherit 36 sales o festivals, que rebran formació específica. Són iniciatives benvingudes. Però cal més. Cal una autèntica presa de consciència col·lectiva que, en el cas de les agressions de grup, passi per fer pedagogia en tots els camps, des del món escolar fins a l'esportiu. I el mateix amb els abusos a menors. L'administració, la justícia i les institucions afectades han de donar resposta a aquesta justificada alarma social.