I els anuncis d'apostes al futbol, què?

El ministeri de Consum prepara un reial decret per combatre l'extensió del joc online i la xacra de la ludopatia que duu associada. Es tracta d'un conjunt de 100 mesures en 37 articles que ara s'enviaran a la Comissió Europea i que alhora s'obriran a al·legacions dels agents socials. Tot i que ja fa temps que s'hauria d'haver legislat sobre aquest problema social, tant la filosofia de fons com la concreció de les mesures suposen un avanç important, però no complet. La principal excepció –que no és de poca importància– és la que es vol fer amb el futbol, de manera que les retransmissions esportives en directe a partir de les vuit del vespre quedaran fora de la prohibició general i, per tant, s'hi podrà incloure publicitat d'apostes. És aquí, en el futbol, on hi ha el gran negoci de les apostes i és, a més, la principal porta d'entrada dels joves en el món del joc online.

De fet, tal com denuncien els experts, l'edat d'inici a aquest tipus d'addicció s'ha anat reduint els darrers anys amb la forta expansió digital d'aquest tipus de joc. Les màquines escurabutxaques, els bingos i els casinos, a més de les cases d'apostes, eren abans els espais físics per antonomàsia del joc amb diners. Segueixen existint. Però des de fa uns anys l'univers online, que ha tingut un creixement exponencial, ha multiplicat les possibilitats d'accés i ha ampliat dramàticament el públic. Ho ha fet, a més, en un context legal molt lax, i per tant amb una forta penetració publicitària en els mitjans, en webs i en aplis. A això és al que ara es vol posar fre.

Llàstima, ho repetim, que el futbol quedi al marge d'aquesta primera croada legal. Des del món dels professionals de la sanitat i les associacions de víctimes de les apostes s'adverteix amb raó que aquesta excepció, a més de ser ideològicament contradictòria, pot resultar letal. La visibilitat que seguirà donant a les apostes en hores de màxima audiència televisiva i amb espectacles de molt públic pesarà com una llosa i, d'alguna manera, blanquejarà el conjunt de l'activitat. És cert que ni esportistes ni famosos ja no podran protagonitzar els anuncis, que també estaran subjectes a més restriccions. Però així i tot, per desgràcia, segur que el negoci de les apostes sabrà aprofitar hàbilment aquest marge de maniobra. Ja que es fa el pas, sens dubte hauria estat bé aprofitar-ho per atacar el fenomen en tota la seva extensió. De moment els interessos lligats al negoci de l'esport rei professional semblen haver guanyat la partida.

El reial decret, doncs, és un primer pas. Però el joc online seguirà existint, i amb ell les ludopaties. Per combatre-les també caldrà un esforç que vagi més enllà de les prohibicions i inclogui programes de prevenció i conscienciació, cosa que el ministeri diu que té previst. La veritat és que la consciència social sobre aquest problema encara és baixa. Moltes famílies es preocupen per evitar l'accés dels seus fills a l'alcohol i les drogues, i en canvi creuen que si són a casa ja estan sans i estalvis. Però des de casa un jove pot estar jugant online amb facilitat. Queda, doncs, molta feina a fer.