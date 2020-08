El drama dels autònoms amb el covid

Els treballadors autònoms s'estan prefigurant com un dels sectors més castigats per la incidència de la pandèmia i, alhora, com un dels més desatesos per les administracions. Aquest dilluns s'ha sabut que només un 5% dels autònoms de tot l'Estat han cobrat aquest mes la prestació per caiguda d'activitat, només 148.000 del total de més de tres milions que hi ha. Quin és el motiu? Doncs les draconianes condicions que es demanen per complir els requisits. Així, aquest ajut només es pot cobrar si pots acreditar una baixada de la facturació de més del 75% respecte a la mitjana del semestre anterior. Això en deixa fora, per exemple, algú que hagi tingut una reducció de la facturació del 50% o el 60%, unes xifres catastròfiques per a qualsevol economia. Si a això s'hi suma que no hi hagut moratòria en el pagament de les quotes, la situació és dramàtica.

La conseqüència d'aquest abandonament dels autònoms és que un percentatge significatiu, un 10% segons l'ATA, afronta un risc real d'haver de tancar el negoci de manera imminent. I si, com apunten les previsions, la incidència del virus es manté durant la tardor, hi ha el perill que es destrueixi una part del teixit productiu que tants anys ha costat de construir, amb la consegüent pèrdua de llocs de treball i el seu impacte negatiu en les finances públiques.

Per aquest motiu és urgent un replantejament d'aquestes ajudes estatals, rebaixant per exemple el percentatge de pèrdua de facturació que es demana. Cal tenir en compte que si aquestes ajudes serveixen perquè es puguin aguantar els negocis, ni que sigui amb respiració assistida, a la llarga hauran estat una bona inversió i hauran estalviat molts diners a l'erari públic.

Però és que, a més a més, la situació de pandèmia obliga a un enfocament micro, amb actuacions quirúrgiques, per encertar on es destina cada euro. I els autònoms, en una economia de pimes com la nostra, són un dels seus pilars principals. Es calcula que un 30% dels llocs de treball són creats per autònoms. Per tant, aquest és un sector que s'ha de cuidar especialment. Les grans empreses potser sí que poden aguantar millor l'impacte del coronavirus gràcies a l'ajuda que suposen els ERTO, però els autònoms es troben sovint a la intempèrie, sense més xarxa que el seu propi patrimoni. I això sense comptar els que estan endeutats perquè han fet una inversió per posar en marxa el negoci i ara es troben que no poden tirar-lo endavant.

La solució passa per combinar les ajudes amb moratòries i crèdits tous, en funció de la situació de cadascun. El que no es pot fer és permetre que tanquin negocis per manca de liquiditat puntual o perquè no compleixen uns requisits determinats. Cal afinar molt més en el tractament d'un col·lectiu que té situacions molt diverses, des del taller que dona feina a 10 persones fins a l'instal·lador de plaques solars. Perquè sense autònoms, sense aquesta xarxa de professionals que cada dia aixeca la persiana, no hi haurà recuperació econòmica.